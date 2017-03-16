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بالفيديو || نادية مصطفى تكذب مي كساب : طلبتي وساطتي لضم أوكا وأورتيجا وأنا رفضت

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بالفيديو || نادية مصطفى تكذب مي كساب : طلبتي وساطتي لضم أوكا وأورتيجا وأنا رفضت بالفيديو || نادية مصطفى تكذب مي كساب : طلبتي وساطتي لضم أوكا وأورتيجا وأنا رفضت

نفت المطربة نادية مصطفى عضو نقابة الموسيقيين، صحة ما تردد عن تدخلها لدى مجلس النقابة لمنع سحب ترخيص الغناء للمطربين أوكا وأورتيجا، قائلة: «محصلش طبعا، ولا عمري ما شوفت أوكا أو أورتيجا».
 
وأضافت في مداخلة هاتفية لبرنامج «العاشرة مساء» تقديم الإعلامي وائل الإبراشي المذاع على فضائية «دريم»: تلقيت اتصالا من مي كساب، وطلبت مني التدخل لدى لجنة الاستماع بضم أوكا وأورتيجا للنقابة ولكني قلت لها: «أعضاء اللجنة رفضوا ذلك وأنا مليش علاقة نهائيا بهذا الموضوع، والفن مفيهوش مجاملة ومليش علاقة بالموضوع ده خالص».
 
وأكدت أن أغاني المهرجانات ظاهرة وسرعان ما ستختفي، وقد تكون هي المنتشرة حاليا على الساحة لكنها من المؤكد أنها ستختفي؛ لأنها لا تحتوي على كلمة جيدة.
 
كان علي الشريعي، رئيس هيئة التفتيش بنقابة المهن الموسيقية، زعم أن المطربة نادية مصطفى تدخلت لضم أوكا وأورتيجا إلى النقابة لمنحهما ترخيص غناء.

 

المصدر:الموجز 

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