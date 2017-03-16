ارتفاع جديد في سعر الذهب اليوم الخميس 16-3-2017 في مصر

وسط حالة من عدم الاستقرار في سوق المعدن الأصفر تشهدها البلاد، بالتزامن مع ارتفاع سعر الدولار من جديد أمام الجنيه المصري ، سجل الجرام عيار 21 نحو 613 جنيهًا، وسجل الجرام عيار 18 نحو 525 جنيهًا، وسجل الجرام عيار 14 نحو 409 جنيهًا، والجرام عيار 24 نحو 701 جنيهًا ، وسجل الجنيه الذهب نحو 4.904 جنيهًا.
سعر الذهب اليوم الخميس :
|الوحدة
|سعر الذهب بالجنيه المصري
|قد تختلف الاسعار من محل صاغة لآخر
|عيار 24
|701
|عيار 22
|642
|عيار 21
|613
|عيار 18
|525
|عيار 14
|409
|عيار 12
|350
|الاونصة
|21,788
|الجنيه الذهب
|4,904
|الكيلو
|700,571