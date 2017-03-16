ارتفاع جديد في سعر الذهب اليوم الخميس 16-3-2017 في مصر

سمر العشري

وسط حالة من عدم الاستقرار في سوق المعدن الأصفر تشهدها البلاد، بالتزامن مع ارتفاع سعر الدولار من جديد أمام الجنيه المصري ، سجل الجرام عيار 21 نحو 613 جنيهًا، وسجل الجرام عيار 18 نحو 525 جنيهًا، وسجل الجرام عيار 14 نحو 409 جنيهًا، والجرام عيار 24 نحو 701 جنيهًا ، وسجل الجنيه الذهب نحو 4.904 جنيهًا.

سعر الذهب اليوم الخميس :

الوحدة سعر الذهب بالجنيه المصري قد تختلف الاسعار من محل صاغة لآخر عيار 24 701 عيار 22 642 عيار 21 613 عيار 18 525 عيار 14 409 عيار 12 350 الاونصة 21,788 الجنيه الذهب 4,904 الكيلو 700,571

شبكةعيونالإخبارية

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