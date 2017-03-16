أخبار عاجلة

مساء dmc - لقاء مع محمد الأتربي رئيس بنك مصر مع الإعلامي أسامة كمال -
محافظ البحر الأحمر: البحث العلمي مهم في تقدم الاقتصاد المصري -
و«المرور» تحذر.. أمطار غزيرة تضرب مراكز البحيرة -
خروج 31 مصابا بحادث «كنيسة المرقسية» من المستشفيات -
فيديو| معتز عبد الفتاح: «اللي مش عجباه البلد يروح حته تانية» -
المنيا ترفع درجة الاستعداد القصوى لمواجهة العواصف الترابية -
مساء dmc - د/ كمال مغيث: السمات التي أدت إلى تدهور التعليم هو أنه رخيص وبسيط وكاهانوتي -
مساء dmc - د/ جمال شيحة: فوجئت بمدارس ثانوي على أعلى مستوى في العالم موجودة في مصر -
أليجري: نجحنا في خطوة أمام برشلونة وتتبقى أخرى -
كيليني لبرشلونة: «لاعبو يوفنتوس لا يخافون» -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. المال والاعمال
  4. أسعار

ارتفاع جديد في سعر الذهب اليوم الخميس 16-3-2017 في مصر

Google+ Print
ارتفاع جديد في سعر الذهب اليوم الخميس 16-3-2017 في مصر ارتفاع جديد في سعر الذهب اليوم الخميس 16-3-2017 في مصر

سمر العشري

وسط حالة من عدم الاستقرار في سوق المعدن الأصفر تشهدها البلاد، بالتزامن مع ارتفاع سعر الدولار من جديد أمام الجنيه المصري ، سجل الجرام عيار 21 نحو 613 جنيهًا، وسجل الجرام عيار 18 نحو 525 جنيهًا، وسجل الجرام عيار 14 نحو 409 جنيهًا، والجرام عيار 24 نحو 701 جنيهًا ، وسجل الجنيه الذهب نحو 4.904 جنيهًا.

سعر الذهب اليوم الخميس  :

الوحدة بالجنيه المصري
قد تختلف الاسعار من محل صاغة لآخر  
عيار 24 701
عيار 22 642
عيار 21 613
عيار 18 525
عيار 14 409
عيار 12 350
الاونصة 21,788
الجنيه الذهب 4,904
الكيلو 700,571

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

معلومات الكاتب

رئيس قسم الأخبار

مواضيع متعلقة
مساء dmc - لقاء مع محمد الأتربي رئيس بنك مصر مع الإعلامي أسامة كمال

مساء dmc - لقاء مع محمد الأتربي رئيس بنك مصر مع الإعلامي أسامة كمال

محافظ البحر الأحمر: البحث العلمي مهم في تقدم الاقتصاد المصري

محافظ البحر الأحمر: البحث العلمي مهم في تقدم الاقتصاد المصري

مساء dmc - د/ جمال شيحة: فوجئت بمدارس ثانوي على أعلى مستوى في العالم موجودة في مصر

مساء dmc - د/ جمال شيحة: فوجئت بمدارس ثانوي على أعلى مستوى في العالم موجودة في مصر

بالفيديو: الشيخ علي جمعة يفجر مفاجأة عن صفحة “تحت الأرض” التي أرعبت المصريين

بالفيديو: الشيخ علي جمعة يفجر مفاجأة عن صفحة “تحت الأرض” التي أرعبت المصريين