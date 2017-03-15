بالصور- الخدعة وراء هذه الصخرة فى البرازيل

كتبت - هدير غيث:

انتشر على وسائل التواصل الإجتماعى فيديو لشاب برازيلى، وهو معلق بحافة صخرة من قدميه، والتي ترتفع 1000 قدم حسب ما قاله، مما أدهش الكثير من السياح، وجعلهم يذهبون إليها، بهدف التقاط الصور التذكارية، لتتحول إلى وجهة سياحية جاذبة.

ولكن الحقيقة كانت عكس ذلك، فحسب ما ذكرته صحيفة "ديلى ميل" البريطانية، أن هذه الصخرة لا ترتفع عن الأرض سوى 10 أقدام، ولكن خدعة التصوير جعلتها تظهر بهذة الصورة الممتعة والمدهشة، حيث جعلتها تظهر فى ارتفاع عال من خلال قيام المصور بالتقاط الصور من زاوية عالية وجعل الشاطئ والبحر فى الخلفية، وكأن الشخص معلق فى الهواء.

ويسعى الكثير فى الذهاب لها ونشر صورهم على وسائل التواصل الاجتماعى كنوع من الخدع من أجل إظهار شجاعتهم وعدم خوفهم من المرتفعات.