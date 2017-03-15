بعد ضبطها "متلبسة" باللهو في هاتف.. طالبة تلقي بنفسها من الدور الأول

المنيا ــ ريمون الراوي:

ألقت طالبة بالصف الثاني الإعدادي بإحدى مدارس المنيا، نفسها من الطابق الأول للمدرسة، خشية من ولي أمرها، الذي استدعته المدرّسة بعد ضبطها تلهو بهاتف محمول، أثناء إحدى الحصص.

تلقى رمضان عبد الحميد، وكيل وزارة التربية والتعليم بالمنيا، إشارة من إدارة الأمن بالمديرية، بقيام "ندا.ع"، 12 سنة طالبة بالصف الثاني الإعدادي، بالمدرسة الحديثة بمدينة المنيا، بإلقاء نفسها من الطابق الأول العلوي، قبل فسحة اليوم الدراسي.

وتبين أنه أثناء سير الحصة الثالثة، اكتشف مدرس الحصة، استعمال الطالبة للهاتف المحمول خلسة، متجاهلة شرح المعلم، فسلمها لمشرفة الدور، التي اصطحبتها للإخصائية الاجتماعية، وتم إبلاغ مديرة المدرسة، التي استدعت ولي أمر الطالبة، الذي يعمل بالمنطقة الأزهرية المجاورة للمدرسة، فغافلت الطالبة معلميها وألقت بنفسها من الطابق الأول العلوي للمدرسة.

من جانبه، أكد وكيل تعليم المنيا، أن المدرس شاهد الطالبة تضع رأسها على مقعدها، فظن أنها تعاني من إعياء، وعندما اقترب منها اكتشف أن بحوزتها هاتفا تتحدث به، فتم استدعاء ولي أمرها، وبعد خروجها من مكتب الإخصائية الاجتماعية، غافلت الجميع وألقت بنفسها.