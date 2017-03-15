لهذا السبب.. تجنبي ارتداء الجينز الضيق

كتب - علي أحمد:

لطالما حذرت العديد من الدراسات، الرجال من ارتداء الجينز الضيق، إلا أن التحذير هذه المرأة كان موجهاً للمرأة بضرورة تجنب ارتدائه.

وحذر أطباء من أن ارتداء الجينز الضيق والمعاطف ذات غطاء الرأس الكبير يؤديان إلى مشاكل في العمود الفقري.

وبحسب صحيفة "إندبندت" البريطانية فإن جمعية علاج العمود الفقري البريطانية أشارت إلى أن ارتداء الجينز الضيق يحد من الحركة الطبيعية للعضلات مما يدفع السيدات إلى تعديل حركتهن بشكل يؤدي إلى الضغط على العمود الفقري والشعور بالألم.

وبحسب الجمعية، فإن 75% من النساء تعرضن لآلام العمود الفقري، ويرجع ذلك في جزء منه إلى الأزياء الحديثة التي تتضمن الجينز الضيق والمعاطف ذات أغطية الرأس الثقيلة، والأحذية المرتفعة وتلك التي بدون مسند خلفي، إضافة إلى المجوهرات الثقيلة والحقائب الممتلئة.

وتعد آلام أسفل الظهر أكثر أسباب الإعاقة على مستوى العالم بنسبة 9% من مجموع الناس الذين يشتكون منها، بحسب دراسة نشرتها دورية "أنالز أوف روماتيك ديزيسز" المعنية بالأمراض الروماتيزمية.