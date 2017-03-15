بالصور.. أربعة أسابيع من الإرادة.. كيف خسرت إيمان 120 كيلو من وزنها وفقدت لقب أسمن امرأة فى العالم فى 28 يوما؟

شيماء مصطفى

رحلة من المعاناة استمرت فيها إيمان عبد العاطى لـ25 عاما لا يمكنها الخروج من منزلها بسبب وزنها الذى منعها من الحركة وإصابتها بالجلطة التى جعلتها طريحة الفراش حتى الحبو لا تتمكن منه إلى أن وصلت لوزن نصف طن، وأصبحت بذلك أسمن امرأة فى العالم، وفى المقابل كانت 4 أسابيع فقط من العلاج بالهند كفيلة لتمكنها من الجلوس وفقدان 120 كيلو، وكذلك إجراء عملية تكميم معدة ناجحة وترتفع الآمال لها بالوصول لوزن المائة كيلو.

وصلت إيمان إلى مومباى يوم 11 فبراير، حيث مستشفى سيفى بعد استجابة الطبيب الهندى موفازال لاكدويلا لمناشدة أختها شيماء على مواقع التواصل الاجتماعى لمساعدتها، وبالفعل تمكنت إيمان من الحصول على الفيزا بعد موافقة الوزيرة سوشما سواراج وزيرة الشئون الخارجية الهندية، وسافرت نقلا على طائرة شحن مجهزة لشركة مصر للطيران، حيث استقبلتها الهند بشكل حافل من المطار إلى غرفتها بالمركز المجهز خصيصا لها.

إيمان المصرية فى منزلها قبل السفر للعلاج بالهند

وهنا نتتبع حالة إيمان وتطوارتها خلال 4 أسابيع مرت بها فى الهند من يوم وصولها إلى اليوم 10 مارس بعد أن أجريت الجراحة:

الأسبوع الأول: من يوم 11 - 17 فبراير

استقبلت الهند إيمان من مطار مومباى من خلال نقلها برافعة ووضعها فى شاحنة بضائع معدلة، وذلك وسط تواجد أكثر من 100 عامل للمساعدة فى نقلها لمستشفى سيفى، ثم رفعها للطابق الأول بالمبنى المخصص لها ووضعت على سرير بعجلات إلى الغرفة، وأشرف عليها 14 متخصصا لقياس العلامات الحيوية لديها يوميا.

كما كانت تتناول إيمان فى أول ثلاث أيام لها نظام غذائى من لحوم وخبز إلا أنه تم وضعها على نظام غذائى مبنى على السوائل لإنقاص وزنها حتى تتمكن من إجراء الجراحة التى جاءت من أجلها.

ايمان بعد فقدان الوزن

والتف حول إيمان الهنديون يتبرعون لحالتها لأن رحلة ‏الطيران من مدينة الإسكندرية إلى مدينة بومباى الهندية وحدها تكلفت 8 ملايين و300 ألف روبية، وكذلك جاءت استجابة سريعة من النجم الهندى الشهير سلمان خان لتلبية أمنيتها فى زيارتها فى مستشفى سيفى الهندية التى تقيم فيه، حيث أكد أطباؤها أنها تقضى كل وقتها تشاهد أغانى الفنان فى أفلامه "سلطان" و"كيك" و"دابانج".

الأسبوع الثانى: 18 – 24 فبراير

تمكنت إيمان لأول مرة بعد 25 سنة لم تستطع فيها الخروج من منزلها وظلت طريحة الفراش لا يمكنها التحرك، أو حتى النهوض للجلوس على سريرها، أن تجلس مستندة على الوسادة بعد خسارتها 40 كيلو.

وتابع الأطباء استجابت إيمان للنظام الغذائى المكون من مكملات غذائية سائلة غنية بالبروتين، ومكملات ألياف، ومنتجات ألبان، مع أخذ جرعات متنوعة كل ساعتين بمعدل 7 مرات فى اليوم.

كما أنها تلقت علاجا طبيعيا يعتمد على المساج وتحريك المفاصل من أجل حرق الدهون ، وتحسين الدورة الدموية، مع وضع هذه الأعضاء تحت الملاحظة: الكلى - الكبد - القلب، فيما تبرعت والدة ريتيك روشان بمبلغ مليون روبية لحالة إيمان من أجل إتمام كورس العلاج.

الأسبوع الثالث : 25 فبراير – 3 مارس

تم نقل جهاز الأشعة السينية لغرفتها مسبقا من أجل إجراء هذه الأشعة وبدأ الاتجاه لنقل جهاز أشعة الرنين المغناطيسى للكشف عن حقيقة مشكلة السكتات الدماغية التى تحدث لها بشكل متكرر، حيث أصابتها مرتين خلال تواجدها فى المستشفى.

وكتبت سنينة أخت الفنان ريتيك روشان على حسابها الشخصى على فيس بوك "وأخيرًا هذا حدث، حصلت على لحظتى الخاصة مع أكثر امرأة مشهورة فى العالم اليوم إيمان أحمد"، وأنه كان أمرا عظيما أن أرى إيجابيتها وابتسامتها مع بريق عينيها على الرغم من كل شىء، حتى إنها وعدتنى أن ترقص مع هريتيك قريبا".

الأسبوع الرابع: 3 مارس - 10 مارس

تمكنت إيمان فى ظرف أسابيع معدودة أن تفقد لقب أسمن امرأة فى العالم وتنزعه عنها بخسارة 120 كيلو، حيث وصل وزن إيمان إلى 380 كيلو جراما بعد أن كان أطباؤها يطمحون فى خسارة 50 كيلو فقط من وزنها فى 25 يوما.

ايمان قبل وبعد العملية

وتم تغيير السرير الخاص بها ووضعها على سرير به ميزان، لتسهيل عملية متابعة حالتها وفقدانها للوزن لحظة بلحظة، وكذلك علاج مشاكلها فى بلع الطعام، وأصبحت مؤهلة لإجراء عملية استئصال بمنظار لتقليص حجم المعدة.

وأخيرا أجريت الجراحة يوم 7 مارس، والتى كانت عبارة عن استئصال جزء كبير من المعدة بالمنظار، حيث أزال الأطباء 75% من معدة إيمان، والتى تميزت بأنها عملية هادئة بدون أى مضاعفات وذلك بعد خضوعها لكورس تخدير مسبق من الأطباء.

خطة العلاج بعد إجراء العملية

تتابع إيمان نظاما غذائيا الآن بعد إجراء عملية تكميم المعدة مبنى على السوائل، لكن سيتم وضعها على نظام غذائى من أطعمة شبه صلبة خلال أسبوع، كما أنها ستتمكن من اتباع نظام غذائى كامل خلال أسبوعين.

وتنتظر إجراء اختبار جينى لها ستحدد على أساسه طريقة العلاج، وذلك للكشف عن 36 اضطرابا جينيا أحادى لمعرفة السبب وراء إصابتها بالسمنة، ويتوقع الأطباء أن إيمان ستتمكن من المشى والوقوف على قدمها من جديد بعد عام تتابع خلال كورس علاج طبيعى، على أن تعود لمصر حيث موطنها فى الإسكندرية خلال شهر وتخضع لعملية أخرى بعد عام فى الهند، وينتظر ريتيك تمكن إيمان من الرقص معه بعد تعافيها.

المصدر / اليوم السابع

شبكةعيونالإخبارية

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