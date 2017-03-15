أخبار عاجلة

مساء dmc - د/ كمال مغيث: السمات التي أدت إلى تدهور التعليم هو أنه رخيص وبسيط وكاهانوتي -
مساء dmc - د/ جمال شيحة: فوجئت بمدارس ثانوي على أعلى مستوى في العالم موجودة في مصر -
أليجري: نجحنا في خطوة أمام برشلونة وتتبقى أخرى -
كيليني لبرشلونة: «لاعبو يوفنتوس لا يخافون» -
مساء dmc - تقرير .. الصعوبات التي تواجه أولياء أمور طلاب الثانوية العامة -
بالصور.. موجة من الطقس السيئ تضرب أسيوط -
حافظ أبو سعدة: التوسع في إجراءات الطوارئ يعطي انطباعًا سلبيًا للخارج -
مساء dmc - د/ كمال مغيث: كنت متصور أننا نعمل على تطوير التعليم لكن الواقع أننا نطور الامتحانات -
فيديو| مجاهد لأمير قطر: «جاي تعزينا والمتفجرات بتاعتك يا مفضوح» -
«القبطية الأمريكية» تطالب بتغيير اسم شارع كنيسة مارجرجس في طنطا -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. حوادث و محاكم

بالفيديو.. طفل يتحرش بزميلته ووالده لولية أمر الطالبة: «اللى عنده معزة يربطها»

Google+ Print
بالفيديو.. طفل يتحرش بزميلته ووالده لولية أمر الطالبة: «اللى عنده معزة يربطها» بالفيديو.. طفل يتحرش بزميلته ووالده لولية أمر الطالبة: «اللى عنده معزة يربطها»

تداول مستخدمو موقع التواصل الاجتماعى مقطعى صوت لأم تلميذة تشتكي على جروب الواتس آب الخاص بأولياء الأمور من كون طفل يدعى عبد الرحمن قام بتقبيل طفلتها واحتضانها عنوة، وأضافت أنها لا تقبل ذلك حتى إن ابنتها لا تلعب مع الصبية واشتكت أيضا من ضرب الطفل لابنتها من قبل. أصبح الأمر حديث رواد "فيس بوك" بعد تناقل ردا قال إنه على لسان والد الطفل، والذي ظهر في مقطع صوتى يرد على الأم قائلا: "اللى عنده معزة يربطها"، مما أثار غضب الكثيرين من أسلوبه، واصفين إياه بأنه يربيه على التحرش.

لم يتوقف الأمر عند هذا الحد ليعود رواد الموقع لتداول تعليقا يكشف جانبا آخر عن الواقعة، وهو أن الصوت المسرب نقل عن طريق إحدى عضوات الجروب غير الأمينات كما وصفتها كاتبة التعليق، وأشارت إلى أن هناك عددا من الردود لم تنقل من بينها ردين لأم الطفل، وأشارت إلى سوء سلوكيات الطفل التي يشتكي منها الكثير. أضافت كاتبة التعليق "للإنصاف رد الرجل مش رد والد الطفل غالبا لأن الجروب كله سيدات فقط"، موضحة أنه ربما يكون الصوت مركبا وليس حقيقيا.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

معلومات الكاتب

مدير عام الموقع

مواضيع متعلقة
بالفيديو: الشيخ علي جمعة يفجر مفاجأة عن صفحة “تحت الأرض” التي أرعبت المصريين

بالفيديو: الشيخ علي جمعة يفجر مفاجأة عن صفحة “تحت الأرض” التي أرعبت المصريين

بالفيديو.. عبد الحفيظ: نقبل هدايا المنافسين

بالفيديو.. عبد الحفيظ: نقبل هدايا المنافسين

بالفيديو.. لاعب الاتحاد: إبراهيم نور الدين حرمنا من ركلة جزاء صحيحة

بالفيديو.. لاعب الاتحاد: إبراهيم نور الدين حرمنا من ركلة جزاء صحيحة

بالفيديو.. موسى: هاشتاج «بلغ عن الإخوان» رقم 2 في «تويتر»

بالفيديو.. موسى: هاشتاج «بلغ عن الإخوان» رقم 2 في «تويتر»