بالفيديو.. طفل يتحرش بزميلته ووالده لولية أمر الطالبة: «اللى عنده معزة يربطها»

شيماء مصطفى

تداول مستخدمو موقع التواصل الاجتماعى مقطعى صوت لأم تلميذة تشتكي على جروب الواتس آب الخاص بأولياء الأمور من كون طفل يدعى عبد الرحمن قام بتقبيل طفلتها واحتضانها عنوة، وأضافت أنها لا تقبل ذلك حتى إن ابنتها لا تلعب مع الصبية واشتكت أيضا من ضرب الطفل لابنتها من قبل. أصبح الأمر حديث رواد "فيس بوك" بعد تناقل ردا قال إنه على لسان والد الطفل، والذي ظهر في مقطع صوتى يرد على الأم قائلا: "اللى عنده معزة يربطها"، مما أثار غضب الكثيرين من أسلوبه، واصفين إياه بأنه يربيه على التحرش.

لم يتوقف الأمر عند هذا الحد ليعود رواد الموقع لتداول تعليقا يكشف جانبا آخر عن الواقعة، وهو أن الصوت المسرب نقل عن طريق إحدى عضوات الجروب غير الأمينات كما وصفتها كاتبة التعليق، وأشارت إلى أن هناك عددا من الردود لم تنقل من بينها ردين لأم الطفل، وأشارت إلى سوء سلوكيات الطفل التي يشتكي منها الكثير. أضافت كاتبة التعليق "للإنصاف رد الرجل مش رد والد الطفل غالبا لأن الجروب كله سيدات فقط"، موضحة أنه ربما يكون الصوت مركبا وليس حقيقيا.

شبكةعيونالإخبارية

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