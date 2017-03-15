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بالفيديو || مزاعم ظهور صور الأنبياء على جدران ضريح في الشرقية

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بالفيديو || مزاعم ظهور صور الأنبياء على جدران ضريح في الشرقية بالفيديو || مزاعم ظهور صور الأنبياء على جدران ضريح في الشرقية

عرض الإعلامي وائل الإبراشي تقريرا مصورا عن ضريح في الشرقية، للإمام «يحيى» الأخ الأكبر للسيدة نفيسة، لظهور صور الأنبياء على جدرانه.
 
وقال حسام زمزم، خادم الضريح، خلال التقرير المذاع على فضائية «دريم»، ببرنامج «العاشرة مساء»: «ظهور صور الأنبياء على جدران الضريح المبني من الرخام، رسالة واضحة للعالم كله»، شارحا تفاصيل عدد من صور الأنبياء، قائلا: إن المكان المقدس يظهر به إعجاز علمي، بظهور صور الأنبياء والمرسلين منهم بأسمائهم، وآخرين بدون أسماء، وبعض الآيات القرآنية.
 
وأضاف: إن الضريح نوراني، ولا يتبع لأحد، سواء السلفيين أو غيرهم، ويرتاد المكان المثقفون والسياسيون، وليس المشعوذين، وبه سكينة من الله. 

 

 

 

 

 

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