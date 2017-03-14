أخبار عاجلة

8 الصبح - حلقة عن تأثير الإرهاب على إقتصاد الدول وفقرة السيارات - حلقة الأربعاء 12-4-2017 -
بالفيديو || كلمات منعت انتحاري داعش من تفجير الكنيسة المرقسية من الداخل -
اتلتيك بيلباو يحرز هدف التعادل مع الزمالك يحرزه جامبرينا في الدقيقة 13 من عمر الشوط الأول 1 - 1 -
«ثمن الواحدة يكفي لزواج 6 شباب».. سيارات أبناء الفنانين تثير الجدل -
د. حسام موافي: يوضح طرق بسيطة لمواجهة مرض السكر والضغط - لعلهم يفقهون -
بالصور || برغم غلقها والقبض عن المسئولين عنها..صفحة تحت الأرض تعود من جديد من مكان مجهول وتتوعد وتحدد يوم لضرب صواريخ -
الهدف الأول لنادي الزمالك في شباك اتلتيك بيلباو يحرزه اللاعب يوسف محمود في الدقيقة 5 من الشوط الأول -
الشيخ خالد الجندي: هناك حديث قدسي يعالج جميع الأمراض - لعلهم يفقهون -
مجازاة 39 من العاملين بمستشفى السادات بالمنوفية لتغيبهم عن العمل.. "صور" -
بالصور.. السفيرة البلجيكية تتفقد مستشفى الأقصر الدولي -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر

وظائف خالية بالهيئة العامة لتنمية الثروة السمكية

Google+ Print
وظائف خالية بالهيئة العامة لتنمية الثروة السمكية وظائف خالية بالهيئة العامة لتنمية الثروة السمكية

تعلن الهيئة العامة لتنمية الثروة السمكية بالعنوان التالي: ٤ شارع الطيران بمدينة نصر القاهرة، عن حاجتها الى شغل بعض الوظائف الشاغرة بالهيئة، حيث تطلب شغل وظيفة مدير عام الإدارة العامة للشئون التجارية ومدير عام الإدارة العامة للتعاون والتأجير بدمياط.

وذلك بالمجموعة النوعية لوظائف الإدارة العليا، وذلك وفقا لأحكام القانون رقم ٥ لسنة ١٩٩١، وللراغبين يرجى تقديم الطلبات شخصيا في موعد أقصاه ٢٣/٣/٢٠١٧، على العنوان المذكور بالاعلان.

ولمعرفة الاشتراطات والمستندات المطلوبة يرجى الاطلاع على لوحة الإعلانات بديوان عام الهيئة العامة لتنمية الثروة السمكية او بوابة الهيئة الالكترونية .

نتيجة بحث الصور عن وظائف خالية بالهيئة العامة لتنمية الثروة السمكية

 

المصدر:مصرفايف

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

معلومات الكاتب

رئيس قسم الأخبار