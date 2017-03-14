وظائف خالية بالهيئة العامة لتنمية الثروة السمكية

سمر العشري

تعلن الهيئة العامة لتنمية الثروة السمكية بالعنوان التالي: ٤ شارع الطيران بمدينة نصر القاهرة، عن حاجتها الى شغل بعض الوظائف الشاغرة بالهيئة، حيث تطلب شغل وظيفة مدير عام الإدارة العامة للشئون التجارية ومدير عام الإدارة العامة للتعاون والتأجير بدمياط.

وذلك بالمجموعة النوعية لوظائف الإدارة العليا، وذلك وفقا لأحكام القانون رقم ٥ لسنة ١٩٩١، وللراغبين يرجى تقديم الطلبات شخصيا في موعد أقصاه ٢٣/٣/٢٠١٧، على العنوان المذكور بالاعلان.

ولمعرفة الاشتراطات والمستندات المطلوبة يرجى الاطلاع على لوحة الإعلانات بديوان عام الهيئة العامة لتنمية الثروة السمكية او بوابة الهيئة الالكترونية .

المصدر:مصرفايف

شبكةعيونالإخبارية

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