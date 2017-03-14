"فتاة" تتسبب في تحطيم مقهى بالإسكندرية

الإسكندرية – محمد عامر:

تسببت معاكسة عاطل لفتاة في نشوب مشاجرة بالأسلحة البيضاء بين 10 طلاب، أسفرت عن تحطيم مقهى بالمنتزه في الإسكندرية.

تلقى قسم شرطة ثان المنتزه، بلاغا بمشاجرة أمام مقهى بين كل من"م. م. ع" 20 عاما، وآخرين، و"طرف ثاني "أ. م. ج"، 20 عاما، وآخرين جميعهم بدائرة قسم أول المنتزه.

وكشف التحريات نشوب المشاجرة بسبب قيام الأول بالتعرض لإحدى الفتيات، تربطها علاقة صداقة بأحد أفراد الطرف الثاني، فاستعان بأربعة من أصدقائه وتوجهوا للأول أثناء جلوسه بالمقهى صحبة باقي أفراد الطرف الأول.

وتبين من التحريات أنه عند قيامه بمعاتبته، حدثت مشادة كلامية بينهم تطورت إلى مشاجرة، ما أدى لتلفيات بالمقهى، تتضمن كسر 2 شاشة تليفزيون وبعض الكراسي، دون إصابات بينهم.

واتهم صاحب المقهى، الطرفين بإحداث تلفيات بالمقهى.

تم ضبط المتهمين، وبحوزة أفراد الطرف الثاني سكين كبير الحجم. وتحرر المحضر جنح قسم شرطة ثان المنتزه، وجار العرض على النيابة العامة للتحقيق.