أخبار عاجلة

د. حسام موافي: يوضح طرق بسيطة لمواجهة مرض السكر والضغط - لعلهم يفقهون -
بالصور || برغم غلقها والقبض عن المسئولين عنها..صفحة تحت الأرض تعود من جديد من مكان مجهول وتتوعد وتحدد يوم لضرب صواريخ -
الهدف الأول لنادي الزمالك في شباك اتلتيك بيلباو يحرزه اللاعب يوسف محمود في الدقيقة 5 من الشوط الأول -
الشيخ خالد الجندي: هناك حديث قدسي يعالج جميع الأمراض - لعلهم يفقهون -
مجازاة 39 من العاملين بمستشفى السادات بالمنوفية لتغيبهم عن العمل.. "صور" -
بالصور.. السفيرة البلجيكية تتفقد مستشفى الأقصر الدولي -
برومو أمير كرارة مع غادة عادل في #تعشبشاي -
د.حسام موافي: يوضح أسباب الصداع - لعلهم يفقهون -
الشيخ خالد الجندي يلقي قصيدة مُبكية على الهواء "أهنتوا الدين بجرائمكم" - لعلهم يفقهون -
د. حسام موافي: عالجت 1000 مريض صداع بـ"الاعتكاف" - لعلهم يفقهون -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. محافظات
  5. مصراوي Masrawy

"فتاة" تتسبب في تحطيم مقهى بالإسكندرية

Google+ Print
"فتاة" تتسبب في تحطيم مقهى بالإسكندرية "فتاة" تتسبب في تحطيم مقهى بالإسكندرية
تحطيم مقهى - ارشيفية

الإسكندرية – محمد عامر:

تسببت معاكسة عاطل لفتاة في نشوب مشاجرة بالأسلحة البيضاء بين 10 طلاب، أسفرت عن تحطيم مقهى بالمنتزه في الإسكندرية.

تلقى قسم شرطة ثان المنتزه، بلاغا بمشاجرة أمام مقهى بين كل من"م. م. ع" 20 عاما، وآخرين، و"طرف ثاني "أ. م. ج"، 20 عاما، وآخرين جميعهم بدائرة قسم أول المنتزه.

وكشف التحريات نشوب المشاجرة بسبب قيام الأول بالتعرض لإحدى الفتيات، تربطها علاقة صداقة بأحد أفراد الطرف الثاني، فاستعان بأربعة من أصدقائه وتوجهوا للأول أثناء جلوسه بالمقهى صحبة باقي أفراد الطرف الأول.

وتبين من التحريات أنه عند قيامه بمعاتبته، حدثت مشادة كلامية بينهم تطورت إلى مشاجرة، ما أدى لتلفيات بالمقهى، تتضمن كسر 2 شاشة تليفزيون وبعض الكراسي، دون إصابات بينهم.

واتهم صاحب المقهى، الطرفين بإحداث تلفيات بالمقهى.

تم ضبط المتهمين، وبحوزة أفراد الطرف الثاني سكين كبير الحجم. وتحرر المحضر جنح قسم شرطة ثان المنتزه، وجار العرض على النيابة العامة للتحقيق.

لمتابعة أهم وأحدث الأخبار اشترك الآن في خدمة مصراوي للرسائل القصيرة للاشتراكإضغط هنا

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصراوي Masrawy

مواضيع متعلقة
مجازاة 39 من العاملين بمستشفى السادات بالمنوفية لتغيبهم عن العمل.. "صور"

مجازاة 39 من العاملين بمستشفى السادات بالمنوفية لتغيبهم عن العمل.. "صور"

بالصور.. السفيرة البلجيكية تتفقد مستشفى الأقصر الدولي

بالصور.. السفيرة البلجيكية تتفقد مستشفى الأقصر الدولي

اتهام زعيم المعارضة في زامبيا بالخيانة

اتهام زعيم المعارضة في زامبيا بالخيانة

دي ميستورا: محادثات جنيف أحرزت "تقدم هش"

دي ميستورا: محادثات جنيف أحرزت "تقدم هش"