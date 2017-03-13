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حظك اليوم برج القوس 14/3/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

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حظك اليوم برج القوس 14/3/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى حظك اليوم برج القوس 14/3/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

برج القوس

مهنياً: لا تتدخل في العمل الآخرين واترك كل شخص ليهتم بأموره الخاصة. لا تعاكس الآخرين بآرائك واستمع الى وجهة نظرهم

عاطفياً: تناقش بعض القضايا المهمة مع الحبيب وتحاول أن تجد معه حلولاً مناسبة

صحياً: حاول أن تملأ بعض أوقات فراغك بأنشطة رياضية مفيدة للصحة

ابراج مكتوب

برج القوس

لديك رغبة ملحة اليوم في السيطرة على الأمور واتخاذ القرارات ولكن قد يؤدي تعدد المسؤوليات إلى شعورك بالتوتر إلى حد ما. إذا شعرت بذلك فحاول أن تؤجل تلك القرارات للغد لكي لا تندم. ركز اليوم على التحكم في أعصابك وتصرفاتك أثناء تعاملك مع من حولك.

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رئيس قسم الأخبار

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