حظك اليوم برج الجدي الإثنين 13/3/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

سمر العشري

برج الجدي

مهنياً: يخرج كوكب مارس من معاكستك في برج الحمل لينتقل إلى موقع أكثر بريقاً ووعداً، وتكثر حولك الإغراءات المهنية للتعاقد معك



عاطفياً: صداقة قديمة تعود إلى الواجهة عن طريق المصادفة، لكنّ الشريك لا يشعر بالقلق بعدما سارعت إلى توضيح الأمور



صحياً: بالصبر والإرادة والعزم تحقق أهدافك التي وضعتها للمحافظة على صحتك

ابراج مكتوب برج الجدي تحتل مكانة مميزة بين رفقائك بل وربما تحقق نجاحا غير مسبوق في العمل. سيحاول الجميع الاستفادة منك والتعر ف على ما تقوم به لتحقق أحلامك فانصحهم واعرض عليهم بعض الأمثلة. اشرح لهم بعض الخطط التي تمكنهم من النجاح ولكن دون فخر أو كبرياء. المصدر : ارب حظ

شبكةعيونالإخبارية

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