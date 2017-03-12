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بالفيديو.. كويتي وزوجته يهددان مواطنًا في "أكتوبر" بالكلاب المتوحشة

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بالفيديو.. كويتي وزوجته يهددان مواطنًا في "أكتوبر" بالكلاب المتوحشة بالفيديو.. كويتي وزوجته يهددان مواطنًا في "أكتوبر" بالكلاب المتوحشة

استغاث أحد سكان مدينة «دريم لاند» بأكتوبر، بالدولة؛ لمساعدته في أخذ حقه وحمايته من أحد المواطنين الكويتيين، وزوجته، منوهًا إلى أنه تعرض للضرب والتهديد منهما على مرأى ومسمع من الجميع.
 
وكتب المواطن صاحب المشكلة، ويدعى محمد عصام، على صفحته الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، أنه أثناء خروجه بسيارته من «الجراج» الخاص بالعمارة التى يقطن بها، فوجئ  بالمواطن الكويتي وزوجته، وشخص آخر يعمل لديهما يعتدون عليه، محاولين قتله.
 
وأضاف «عصام»، أنه هرب منهم بصعوبة بالغة، واستغاث بجيرانه الذين أسرعوا لنجدته، ولكنهم فوجئوا بالسيدة الكويتية تهددهم بـ«الكلاب المتوحشة».
 
سارع السكان بالاتصال بمدير أمن «دريم لاند»، والذي حضر إليهم للوقوف على الأمر، إلا أن السيدة سبته وهددتهم جميعًا، مشيرة إلى أنها تملك نفوذًا وعائلة تردع من يحاول التصدي لها.

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