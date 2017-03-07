التعليم تكشف حقيقة تسمم 51 تلميذًا بسوهاج

شيماء مصطفى

قال محمد حسام، وكيل وزارة التربية والتعليم بسوهاج، إن تقرير الإدارة الصحية بطما كشف عن صلاحية الوجبة الغذائية التي تناولها تلاميذ مدرسة الشهيد محمد عبدالجواد الابتدائية بطما، للاستهلاك الآدمي وذلك بعد الاشتباه بتعرض 51 تلميذًا لتسمم اليوم الثلاثاء.

وأضاف حسام في مداخلة هاتفية مع برنامج "90 دقيقة" المذاع على قناة "المحور" مساء اليوم ، أن الإدارة الصحية فحصت تاريخ صلاحية الوجبة الغذائية للتلاميذ وتبين إن الجبنة صالحة لمدة 6 أشهر والحلاوة الطحينية صالحة لمدة عام بدءً من تاريخ الإنتاج في الأول من يناير لهذا العام.

وأشار وكيل وزارة التربية والتعليم بسوهاج لتحفظ الإدارة التعليمية على كميات الوجبات الغذائية ووضعها تحت تصرف النيابة وأخذ عينات من دم التلاميذ لمعرفة سبب شعورهم بالإعياء والاشتباه في تسمم ووقف وجبات التغذية في المدرسة من الشركة التي تورد لها الوجبات، لافتًا لخروج التلاميذ اليوم من المستشفى بعد أخذ أقوالهم من قبل النيابة.​

شبكةعيونالإخبارية

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