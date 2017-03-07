«صدفة تكشف لبواب خيانة زوجته مع سكان العمارة»

لعبت الصدفة دورًا كبيرًا فى اكتشاف "صلاح.ش" 40 سنة، حارس أحد العقارات بمدينة نصر، والمتهم بقتل زوجته من خلال تهشيم رأسها بحجر لخيانتها الزوجية. وقال "صلاح.ش"، حارس أحد العقارات بمدينة نصر بتحقيقات النيابة العامة فى القضية المقيدة برقم 26190 لسنة 2014 جنايات أول مدينة نصر، إن بداية الأحداث كانت منذ نحو 4 أشهر تقريباَ، حيث بدأت المشاكل والأزمات العائلية بينى وبين مراتى "درية.م" 35 سنة، ربة منزل، بسبب غيابها المتكرر والملحوظ عن البيت ساعات طويلة. وأضاف "صلاح": طبيعة عملى كحارس عقار كانت بتشغلنى دايمًا عن الاهتمام بالأمور دى، وأن مسألة الشك فى مراتى مكنتش بتراودنى فى يوم من الأيام، لكن فى الفترة الأخيرة بدأت أسمع طراطيش كلام عنها إنها ماشية مشى بطال مع كتير من سكان العمارة اللى أنا بحرسها، والكلام ده كان بيتعبنى نفسياَ لإنى كنت متأكد إنه كلام مش حقيقى ولإنى مجوزها من 15 سنة ومشوفتش عليها حاجة.

وأضاف البواب جه اليوم اللى واحد زميلى فرجنى فيه على فيلم سكس على تليفونه، وفجأة لقيت إن اللى فى الفيلم هى مراتى مع واحد أعرفه ساكن فى عمارة جمب العمارة اللى بشتغل فيها، بس هو مكنش يعرف مراتى ولا كان شافها قبل كده، ولما سألته أنت جبت الفيلم دا منين، قالى دول فيلمين مش فيلم واحد واخدهم من واحد حبيبى زيك، وقالى كمان إن الفيلمين مع ناس كتير فى المنطقة.

وأوضح "صلاح": ساعتها خدت الفيلمين من زميلى وطلعت جرى عليها وواجهتها بيهما، قامت منهارة من العياط وصارحتنى بكل حاجة، وإنها كانت بتعمل علاقات جنسية مع كتير من سكان العمارة، بس المصيبة الكبيرة لما ضغطت عليها فى الكلام قالتلى إن بنتى "و.ص" 13 سنة، كانت بتاخدها معاها علشان تنام مع الرجالة بس هى لسه بنت بنوت، ومع الضغط عليها فى آخر الكلام شككت إن ولادى مش منى، رحت جايب بنتى وسألتها عن الكلام اللى بسمعه، قالتلى إنها كانت بتنام مع رجالة مع أمها، ساعتها ملقتش أدامى غير حجر كبير كان بره الأوضة اللى عايشين فيها وفضلت أضربها بيه على دماغها لغية ما ماتت.

من ناحية أخرى، قال مصطفى إبراهيم، معاون مباحث قسم شرطة مدينة نصر أول، وأحد شهود القضية، إنه انتقل لمحل الواقعة بناء على بلاغ من سكان العقار، يفيد أن حارس العقار قام بقتل زوجته وبوصوله تقابل مع المتهم الذى كان تحت تحفظ الأهالى، وبمناقشته أقر له بقتله زوجته لشكه فى سلوكها.

وأضاف معاون مباحث قسم شرطة مدينة نصر أول: أن المتهم اعترف له بمشاهدته لفيديو متناول على الهواتف المحمولة تظهر فيها زوجته فى أوضاع مخلة، فأحضر حجر ودخل عليها بالغرفة محل مسكنهم، وضربها على رأسها بالحجر حتى تأكد بأنها فارقت الحياة، موضحاَ أن المتهم أشار له على الحجر المستخدم بالواقعة، والذى كان عليه آثار دماء متحفظ عليه، فضلاَ عن أنه تقابل مع ابنة المتهم التى روت له تفاصيل الواقعة. وقررت النيابة العامة إحالة المتهم للمحاكمة الجنائية، لاتهامه بقتل زوجته لشكه فى سلوكها.

شبكةعيونالإخبارية

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