بالصور.. فنانة شهيرة تقرر إقامة دعوى قضائية ضد إليسا بسبب خطيبها

شيماء مصطفى

حالة من الجدل شهدها الوسط الفني بعد أن تداولت أخبار عن ارتباط الفنانة إليسا، بمصور المشاهير اللبناني وديع نجار، بعد أن انتشرت مجموعة من الصور تجمع المطربة برفقة صديقها المصور المشهور، مما أدى إلى انتشار شائعات عديدة حول خبر خطبتهما.

هذا الأمر الذي جعل الكثير من الفنانين يعلقون على هذا الأمر، خاصة أن خطيب إليسا، معروف بملابسه الغريبة التي دائما ما يرتديها.

كان أبرز الفنانين الذين علقوا على هذا الأمر، هي الفنانة منى ممدوح، حيث سخرت من مظهر خطيب إليسا، مؤكدة أنه يُقلد إطلالتها، وأعلنت أنها سوف ترفع عليه قضية.

ونشرت الفنانة الشهيرة على موقع التواصل الاجتماعي «انستجرام»، صورة لها من فيلم «أحلام ممنوعة» الذي شاركت فيه، وهي ترتدي فستان أزرق، ملاصقة بصورة لخطيب إليسا يتردي بنطال نفس اللون.

وعلقت «ممدوح» على الصور قائلة: «ليه كده بقي.. صاحب إليسا بيقليدني ليه طيب.. أنا مصورة بيه فيلم 2016 أحلام ممنوعة.. أعمل أيه دلوقتي ياجماعة.. أرفع قضية فين دلوقتي في مصر ولا لبنان؟».

كانت الفنانة إليسا أعلنت، خلال ظهورها مع الإعلامي عمرو أديب، أنها تعيش حالة حب، ثم نشرت عددًا كبيرًا من الصور التى تجمعها بمصور المشاهير وديع النجار.

شبكةعيونالإخبارية

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