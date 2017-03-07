بالصور || الكانز بـ3جنيهات والبلاستيك بـ1.5 .. "القاهرة'' تشتري القمامة من المواطنين

سمر العشري

تدشن محافظة القاهرة بالتعاون مع عدد من الجمعيات الأهلية بحي مصر الجديدة، والنائبتان نادية هنري وشرين فراج، التشغيل الرسمي لأكشاك شراء المخلفات الصلبة من المواطنين في مصر الجديدة.

كانت المحافظة قد بدأت فعلياً التشغيل التجريبي لأكشاك شراء المخلفات الصلبة من المواطنين من خلال منفذين بحي مصر الجديدة أحدهما بميدان ابن سندر والأخر بشارع أسوان، خلال الأيام القليلة الماضية، على أن تقوم خلال تلك المدة أجهزة المحافظة المعنية بتقييم التجربة وتحديد سلبياتها وتقويمها وكذلك تحديد الإيجابيات وتعظيمها قبل البدء في تعميمها بكافة أحياء القاهرة.

وأفاد بيان صادر عن المحافظة اليوم الثلاثاء، بأن عاطف عبد الحميد، محافظ القاهرة، أكد أن فكرة شراء المخلفات الصلبة من المواطنين ستساهم بدرجة فعالة في الحفاظ على نظافة شوارع العاصمة بالإضافة إلى تشجيع المواطن في منزله على فصل القمامة من المنبع لاحتفاظه بالمواد الصلبة ذات القيمة والتي يمكن الاستفادة منها من خلال البيع.

ولفت المحافظ إلى أن المنفذين سيتم إدارتهما بواسطة بعض الجمعيات الأهلية تحت إشراف المحافظة، مشيرا إلى أن هذا المشروع سيحقق طفرة كبيرة في مجال النظافة حال نجاحه إلى جانب جدواه الاقتصادية الكبيرة نظراً لحاجة مصانع إعادة التدوير التي لا تجد إلا 25% من احتياجاتها لتلك المخلفات، فضلا عن توفير فرص عمل للشباب الذين ستستعين بهم الجمعيات الأهلية.

تبدأ التجربة بنشر أربع سيارات بحيي النزهة ومصر الجديدة بواقع سيارتين في كل حي، لشراء القمامة للتيسير على المواطنين الذين لا يستطيعون الذهاب للمنفذين الثابتين، على أن يتم الإعلان بصورة دورية عن أماكن ومواعيد تواجد تلك السيارات.

وقال حافظ السعيد، رئيس هيئة نظافة وتجميل القاهرة، إن التجربة بدأت من مصر الجديدة وسيتم تقييمها قبل تعميمها على باقي الأحياء.

وأضاف السعيد لـ"مصراوي"، أن الهيئة عقدت عدة اجتماعات مع المحافظة والنواب المشاركين في المبادرة والجمعيات الأهلية المتبنية المشروع، للاستقرار على شكل التجربة وإمكانية تنفيذها، وأسعار المخلفات الصلبة التي سيتم شرائها، موضحا أن تحديد التسعيرة جاء وفقا لآليات السوق، وأسعار "الفريزة" العاملين في جمع القمامة.

وأكد رئيس الهيئة أن أكشاك الجمع تم تجهيزها بالكامل، لبدء استقبال المواطنين، وتعليق لافتات بأسعار المخلفات الصلبة، ووكيفية تجهيزها، قبل إتمام عملية البيع والشراء.

قائمة أسعار لمخلفات الصلبة التي يحق للمواطنين بيعها في أكشاك حي مصر الجديدة كالتالي :

- كيلو "علب الكانز الفارغة وأطباق الفويل الحراري" بـ3 جنيهات.

- كيلو زجاجات المياه المعدنية وزجاجات البلاستيك وأي نوع من البلاستيك بـ150 قرشا.

- كيلو الورق والكرتون بكل أنواعه بـ50 قرشًا.

- كيلو الخشب بـ20 قرشًا.

- كيلو الألمونيوم بـ12 جنيهًا.

وكيلو الصفيح بـ25 قرشًا.

- كيلو القمامة العضوية بـ10 قروش.

أما مواعيد العمل، فالأكشاك مفتوحة من الثامنة صباحا وحتى الحادية عشر مساءً في الصيف، ومن الثامنة صباحا وحتى الثامنة مساءً في الشتاء.

شبكةعيونالإخبارية

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