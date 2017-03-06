البيض لشد البشرة والتخلص من الترهلات

شيماء مصطفى

مع مرور الوقت تبدأ التجاعيد بالظهور، وبالرغم أنه لا أحد يرغب بذلك إلا أن هذه التجاعيد ستظهر لا محالة، وليس هنالك مهرب من هذا الأمر، وتحدث هذه الظاهرة بسبب فقدان البشرة التدريجي للكولاجين والإيلاستين البروتينات المسؤولة عن المرونة الطبيعية. ولكي تبطئي وتخففي ظهور هذه التجاعيد عليك أن تولي اهتمامًا لمختلف العوامل الخارجية التي تسرّع الشيخوخة، ومن الضروري أيضًا أن تقومي بترطيب بشرتك بصورة مستمرة وأن توليها العناية الكافية باستخدام المواد المضادة للاكسدة الضرورية لمواجهة آثار الجذور الحرة. وفي هذا المقال نقترح عليك سيدتي أن تختاري الوصفة التي تفضلينها بين هذه المكونات المنزلية الطبيعية استنادا لما يتلائم مع طبيعة بشرتك.

أهم وصفات و خلطات البيض لشد البشرة و علاج التجاعيد :

الوصفة الأولى

المكونات:

بياض بيضة.

طريقة التحضير:

افصلي بياض بيضة عن صفارها، خذي البياض واخفقيه جيدًا، ثم طبقيه على البشرة النظيفة واتركيه لمدة 12 دقيقة، ثم اشفطي بعناية بالماء الدافئ، وضعي المرطب الخاص بك.

الوصفة الثانية

المكونات:

بياض بيضة.

ملعقة كبيرة من الزبادي الطبيعي.

ملعقة صغيرة من السكر الأبيض.

طريقة التحضير:

امزجي بياض البيض مع المقدار المذكور من السكر والزبادي، ثم اخفقي جيدًا، بعدها طبقي الخليط المتجانس على بشرتك، اتركيه حتى يجف، ثم اشطفي بالماء الدافئ، وضعي الكريم المرطب في الأخير.

الوصفة الثالثة

المكونات:

صفار بيضة واحدة.

ملعقة كبيرة من العسل.

عشر حبات من التمر.

طريقة التحضير:

اطحني حبات التمر جيدًا باستخدام الخلاط، أضيفي اليها صفار بيضة واحدة والمقدار المذكور من العسل الطبيعي، طبقي المزيج على البشرة واتركيه حتي يجف، ثم اشطفي وجهك بالماء الدافئ، وضعي في الأخير الكريم المرطب الخاص بك.

شبكةعيونالإخبارية

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