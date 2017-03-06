جدول إمتحانات الثانوية العامة الجديد والمعتمد رسمياً بعد التعديلات

سمر العشري

خلال استجابة سريعة لرغبة اولياء امور طلال الثانوية العامة حيث اصدر الدكتور طارق شوقى وزير التعليم تعليماته بتعديل جدول امتحانات الثانوية العام لهذا العام وذلك في بيان رسمي أصدرته وزارة التربية والتعليم صباح اليوم الاثنين واعلنت عن الجدول الجديد بعد التعديلات ،حيث سيبدأ الامتحان فى الاحد الموافق الرابع من من شهر يونيه لعام 2017 .

وعلى الجانب الاخر فقد اشارت وزارة التربية والتعليم في بيانات سابقة الى انه سيتم العمل بنظام البوكليت خلال امتحانات الثانوية العامة لهذا العام وذلك فى اطار الخطة التي وضعها وزير التعليم الاسبق لمواجهة ظاهرة الغش فى وتسريب الامتحانات التي انتشرت مؤخراً ، الا ان الوزير الحالي الدكتور طارق شوقى قد اشار مؤخراً الى العمل بهذا النظام سيكون بصفة مؤقته على ان يتم اجراءات جوهرية فى نظام الثانوية العامة بشكل كلى وذلك للرقى بمستوى التعليم المصري عن طريق الاعتماد على القدرات والمواهب والبعد تماماً عن اسلوب التلقين والحفظ الامر الذى سيكون بمثابة الحل الجذري لمشاكل تسريب الامتحانات والغش داخل اللجان .

وتجدر الاشارة الى انه خلال الاعوام السابقة ومع انتشار اجهزة الهاتف الذكية وتطور وسائل التواصل الاجتماعي بدأت تظهر مشكلة تسريب الامتحانات عبر صفحات التواصل وقد تفاقمت المشكلة بشكل كبير خلال امتحانات العام الماضي للدرجة التي وصلت بها الى حد تسريب نماذج الاجوبة واوراق الاسئلة قبل انعقاد اللجان ،وقد لاقت جدلاً واسعاً عبر الشارع المصري .

شبكةعيونالإخبارية

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