حظك اليوم برج العقرب السبت 4/3/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

سمر العشري

مهنياً: القمر في مواجهة برجك فيخفف الحيوية ويجعلك تميل إلى بعض الحزن والشعور بالعجز وترى أن الزملاء يتعاملون معك بطريقة غير مقبولة



عاطفياً: معاملة الشريك بطيقة حسنة تترك ارتياحاً عنده، وتولّد مزيداً من الأجواء الجيّدة بين الطرفين



صحياً: ضع خطة واضحة لحياتك الصحية والغذائية، ونظم أمورك الرياضية

ابراج مكتوب

برج العقرب

أنت سعيد الحظ اليوم فربما تتخذ خطوة جديدة نحو هدفك ولذلك ستشعر بالسعادة على مدار اليوم. تشعر أن لديك قدرة عالية على التركيز ولذلك ربما تستغل هذا التركيز في إقناع بعض المعارضين لك بوجهة نظرك. استمتع بروح المغامرة اليوم من خلال الدخول في مشروعات جديدة لم تتطرق لها من قبل.

شبكةعيونالإخبارية

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