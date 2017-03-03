حظك اليوم برج الثور السبت 4/3/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

سمر العشري

برج الثور

مهنياً: تحاول ألا تتورط في أمور لا تعنيك، وتسعى للبقاء بعيداً عن صراعات الآخرين



عاطفياً: تجنّب توريط الشريك في مشاكلك المهنية، بل حاول تجنيبه ذلك قدر المستطاع لأنه غير مرتاح على الإطلاق



صحياً: لا تكن متهاوناً في الاهتمام بصحّتك، فهي بيضة القبّان في حياتك

ابراج مكتوب

برج الثور

يتعين عليك اليوم أن تنتبه لأعدائك فربما لا تستطيع أن تتعرف عليهم ولكن يمكنك بكل سهولة التعرف عليهم من خلال تصرفاتهم فغالبا ما يرغبون في إحباطك والتقليل من شأنك. ربما لا تلاحظ تأثيرهم عليك ولكن سيدمرونك إذا لم تواجههم من البداية. حاول أن تستغل طاقتك في التغلب عليهم.

شبكةعيونالإخبارية

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