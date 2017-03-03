حظك اليوم برج الحمل السبت 4/3/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

سمر العشري

برج الحمل

مهنياً: أجواء جميلة ونجاح في الأعمال او الانطباعات، أدعوك الى مسايرة الظروف اذا تعلّق الأمر بشراكة



عاطفياً: لا تتهور في مسألة يمكن أن تقودك بعيداً جداً، ابتعد عن كل ما يشوّه سمعتك لدى الشريك



صحياً: من الأفضل القيام بين حين وآخر بفحوص روتينية للتأكد من سلامة الجسم

ابراج مكتوب

برج الحمل

ربما يحدث شيء ما يغير أفكارك وحتى قراراتك ولذلك ستشعر بأنك مشوش. من الأفضل أن تؤجل اتخاذ أي قرارات اليوم فربما تتفاجأ بعض المشاكل، كل ما تحتاج إليه اليوم هو أن تتحلى بالهدوء وتبدأ في حل مشاكلك فورا.

شبكةعيونالإخبارية

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