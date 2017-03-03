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تسجيل صوتي || لأحد نساء رفح يكشف عما يقوم به جماعة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر في سيناء

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تسجيل صوتي || لأحد نساء رفح يكشف عما يقوم به جماعة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر في سيناء تسجيل صوتي || لأحد نساء رفح يكشف عما يقوم به جماعة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر في سيناء

ما زالت الأفعال التي يقوم بها تنظيم داعش في منطقة سيناء وبالتحديد في العريش تتزايد حدتها يوما بعد يوم، خاصة بعد واقعة تهجير الأقباط وما تبعها من جدل كبير على مواقع التواصل وفي الفضائيات المضرية، وفي هذا الصدد أذاعت أمس المذيعة رشا نبيل في برنامج "كلام تاني" المذاع على قناة "دريم" ، تسجيل صوتي لأحد المعلمات في مدينة رفح وهي تكشف عما يقوم به ما يسمون أنفسهم بجماعة المر بالمعروف والنهي عن المنكر.

حيث قالت المعلمة في ذلك التسجيل الصوتي أنهم يقومون بإيقاف الأتوبيسات  التي تنقلهم لمقر عملهم ويصعد لها عدد من الأشخاص يقومون بمطالبة النساء بضرورة إرتداء النقاب، وعدم الخروج من بيوتهن إلى أعمالهن بدون محرم معهم من رجالهم وأن من سوف تقوم بذلك سوف تعرض نفسها لإقامة الحد عليها على حد ذكر تلك المعلمة.

كما أضافت أن ذلك الأمر قد تكرر أكثر من مرة معهن وفي أماكن مختلفة، وأن الخطبة التي يلقيها أحدهم عليهن لا تتعدى سبعة دقائق ومع التكرار تتحول اللهجة إلى تهديد.

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رئيس قسم الأخبار