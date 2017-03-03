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موعد مباراة الزمالك ومصر المقاصة المؤجلة من الجولة الخامسة اليوم الجمعة 3-3-2017 .. نتائج الأسبوع وترتيب الدوري المصري

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موعد مباراة الزمالك ومصر المقاصة المؤجلة من الجولة الخامسة اليوم الجمعة 3-3-2017 .. نتائج الأسبوع وترتيب الدوري المصري موعد مباراة الزمالك ومصر المقاصة المؤجلة من الجولة الخامسة اليوم الجمعة 3-3-2017 .. نتائج الأسبوع وترتيب الدوري المصري

مباراة الزمالك ومصر المقاصة اليوم والمؤجلة من الأسبوع الخامس من الدوري المصري، ستحدد بشكل كبير صاحب وصافة الدوري المصري الذي يتصدره الأهلي، فالزمالك يحتل المركز الثالث خلف المقاصة ولا ينقصه سوى نقطتين فقط، مع وجود مباراة مؤجلة للمارد الأبيض .

 

يمر مصر المقاصة بفترة غير مستقرة علي متوى النتائج، حيث لم يحقق االفريق الفوز منذ استكمال مباريات الدوري المصري بعد أمم أفريقيا، مصر المقاصة تعادل أمام طنطا، خسر من سموحة، ثم تعادل مع إنبي، ليفقد 7 نقاط كاملة في سباق الصدارة على لقب الدوري المصري .

 

فيما استعاد الزمالك نغمة الإنتصارات بالفوز علي الشرقية بعد خسارتين من الأهلي والإنتاج الحربي، فيما حقق فوزا معنويا علي حرس الحدود في الكأس .

مصير المقاصة يتوقف على مباراة اليوم 

فجر إيهاب جلال مفاجأة كبرى قبل مباراة اليوم الجمعة أمام الزمالك، حيث قرر مدرب مصر المقاصة أنه سيترك قيادة الناي في حال خسر المباراة .

مسؤلي نادي مصر المقاصة رفضوا التعليق على القرار أو الحديث نهائيا، حيث تمسكوا بإيهاب جلال وباستمراره مع الفريق .

ايهاب جلال
ايهاب جلال

تشكيل الزمالك المتوقع لمباراة مصر المقاصة 

من المتوقع أن يخوض الزمالك مباراة اليوم أمام المقاصة بتشكيل يضم كلا من :

في حراسة المرمي أحمد الشناوي

رباعي الدفاع علي جبر، إسلام جمال، حسني فتحي وأساكة إبراهيم

خط الوسط معروف يوسف، طارق حامد و إبراهيم صلاح

أما الهجوم فيضم كلا من أيمن حفني، مصطفي فتحي و باسم مرسي

نتائج الجولة 22 من منافسات الدوري المصري

أقيمت أمس الخميس أولى مباريات الأسبوع الواحد والعشرون من منافسات الدوري المصري بين فريقي إنبي وسموحة، وانتهت المباراة بالتعادل الإيجابي بهدفين لكل فريق .

سموحة 2 – 2 إنبي 

باقي مباريات الجولة :

تقام باقي مباريات الجولة في أيام 17،18 و 23 من هذا الشهر:

17-3-2017

بتروجيت X طنطا

الإتحاد السكندري X أسوان

18-3-2017

النصر للتعدين X الإسماعيلي

طلائع الجيش X المقاولون العرب

الإنتاج الحربي X وادي دجلة

23-3-2017 

الشرقية X الزمالك

مصر المقاصة X المصري

الأهلي X الداخلية

مباريات الأسبوع 21 من الدوري المصري
مباريات الأسبوع 21 من الدوري المصري

ترتيب الدوري المصري :

ترتيب الدوري المصري
ترتيب الدوري المصري

موعد مباراة الزمالك والمقاصة اليوم والقنوات الناقلة 

تقام مباراة الزمالك اليوم أمام المقاصة على الجيش بالسويس في تمام الساعة :

  • 19:00 بتوقيت القاهرة
  • 20:00 بتوقيت مكة المكرمة
  • 17:00 بتوقيت جرينتش

تنقل المباراة على قناة “أون سبورت” بتعليق المتميز أيمن الكاشف، كما تنقل على قناة “DMC” بتعليق رامي بهجت .

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