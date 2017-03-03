تفاصيل الأوراق المطلوبة لتعيين المعلمين والاخصائيين المساعدين بجميع المحافظات

شيماء مصطفى

بدأت الاكاديمية المهنية للمعلمين فى استقبال طلبات المعلمين المساعدين الراغبين فى الترقية والتعيين على درجة معلم ، والمستوفين لشروط الترقى وذلك من خلال المديريات والادارات التعلمية ، من خلال التسجيل الالكترونى للمعلمين والاخصائين المساعدين بدءا من الاربعاء الموافق 15 مارس 2017 القادم وحتى يوم الاحد الموافق 30 ابريل 2017 .

تفاصيل تعيين المعلمين والاخصائيين في المديريات التعليمية بالمحافظات كالاّتى :-

فى إطار خطة الأكاديمية المهنية للمعلمين لمنح المعلمين / الأخصائيين المساعدين المتعاقدين شهادة الصلاحية بمزاولة المهنة للتعين فى وظيفة معلم اومايعادلها، للذين استوفوا كافة المتطلبات الازمة للحصول على تلك الشهادة وفقا للمادة رقم 73 من قانون التعليم الصادر بالقانون رقم 139 لسنة 1981 والمضافة بالقنون رقم 155 لسنة 2007 والمستبدلة بالقانون رقم 93 لسنة 2012م.

وتأسيساً على ما سبق، نحيط سيادتكم علماً بانه سوف يتم فتح الموقع الالكترونى اغتبارا من الأربعاء الموافق 15/3/2017 وحتى 30/4/2017 لتسجيل استيفاء متطلبات منح شهادة الصلاحية للمعلمين والاخصائيين المساعدين المتعاقدين، وذلك لمن مضي علي تعاقدهم سنة فى تاريخ فتح الموقع ولا تتجاوز مدة تعاقدهم سنتين فى 30/6/2017.وعليه يرجى التكرم بالتنبية على السادة مديرى الإدارات التعليمية بتشكيل لجنة لإستلام ملفات المعليمين والاخصائيين المساعدين ومراجعة بياناتها والتأكد من استيفائهم كافة المتطلبات اللازمة لمنحهم شهادة الصلاحية.

وتدقيق صحة بيانات المتقديمين واستيفائها على النموذج والمرافق دون كشط أو تعديل واعتماده من مدير الادارة التعليمية بعد توقيع اعضاء لجنة المراجعه على صحة البيانات (يراعى اه يكون لكل تخصص كشوف مستقلة).وتعتبر الادارة التعليمية مسئوولة مسئولية كاملة عن صحة تلك البيانات وتسليم كشوف البيانات مرافقة للملفات الى فرع الاكاديمة المهنية للمعليمين التابعة له.

وذالك إعتباراً من الاربعاء الموافق 15/3/2017 وحتى الخميس الموافق 20/4/20170 ويراعى عدم استلام ملفات من تجاوز مدة تعاقدة سنتين فى تاريخ غلق الموقع مالم يتم تجديدها عملاً بحكم المادة رقم 73 من قانون التعليم الصادر بالقانون رقم 193 لسنة 1981 والمضافة بالقانون رقم 155 لسنة 2007 والمستبدلة بالقانون رقم 43لسنة 2012.

مع التكرم بإتخاذ اللازم نحو التنبيه على المعلمين /الاخصائيين المساعدين الذى تنتطبق عليهم الشروط بتسليم ملفاتهم على ان يحتوى الملف طبقا لم تم فى الدفعات السابقة على الاتى :

صحيفة الاحوال الاكترونية المطبوعة معتمدة من شئون العاملين . نسخة طبق الاصل من عقد المعلم المساعد مستوفيا كافة البنود . شهادة اجتياز برنامج التطبيقات التربوية او اخلاء الطرف الدال عيها . إفادة من فرع الهيئة العامة لتعليم الكبار باللإنتهاء من محو أمية (10) من المواطنين الأُميين بالمحافظة (هذا الشرط خاص فقط بالمتعاقدين فى مسابقة ال (30) الف معلم طبقا لما هو متضماً فى عقودهم ) شهادة الرخصة الدوليه لقيادة الحاسب الالى icdl او شهادة لبرنامج تدريبى للمهارات الاساسية لتطبيقات office ونظام التشغيل windows والمعتمد من المجلس الاعلى للجامعات للبرامج الاتية: الدورة التدربية ATIC التى تقدمها الوحدة المركزية للتدريب على تكنولوجيا المعلومات

شهادة IC3 PLUC

شهادة MICIT والتى تصدرها شركة MKCL

الدبلوم الدولى فى مهارات تقنية المعلومات cambridg it skill تقارير تقويم الاداء من مدير المدرسة والموجه بمرتبة كفء على النموذج المعد من قبل الاكاديمية المهنية للمعليمين . خطاب ترشيح من مدير المدرسة .

هذا هو النص الكامل لخطاب الهيئة لمديريات التعليم بالمحافظات

إليك بإختصار الأوراق المطلوبة :

صحيفة الاحوال الالكترونية معتمدة صورة من عقد المعلم المساعد مستوفيا لكافة البنود شهادة النجاح في برنامج التطبيقات التربوية شهادة الرخصة الدولية لقيادة الحاسب الالي او شهادة لبرنامج تدريبي للمهارات الاساسية لتطبيقات برامج الاوفيس خطاب ترشيح من مديرالمدرسة تقارير تقويم الاداء من مدير المدرسة والموجه بمرتبة كفء شهادة الرخصة الدولية لقيادة الحاسب الالى

صور بعض الاوراق المطلوبة