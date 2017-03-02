حظك اليوم برج القوس الجمعة 3/3/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

سمر العشري

برج القوس

مهنياً: التغيير الحاصل في وضعك المهني يشير إلى فرص جيدة وإلى نجاحات تنمو وحلول وانتعاش، إبق على حذرك وأجّل مواعيدك



عاطفياً: يغيّر هذا اليوم قدرك العاطفي نحو الافضل فتعيش اوقاتًا عذبة وحلوة على الصعيد الاجتماعي، والوعود الفلكية كثيرة على الصعيد الرومانسي



صحياً: تكون الأوضاع ملائمة جداً ويترافق النشاط مع خطواتك وتهتم بأمور جديدة

ابراج مكتوب

برج القوس

لديك رغبة ملحة اليوم في السيطرة على الأمور واتخاذ القرارات ولكن قد يؤدي تعدد المسؤوليات إلى شعورك بالتوتر إلى حد ما. إذا شعرت بذلك فحاول أن تؤجل تلك القرارات للغد لكي لا تندم. ركز اليوم على التحكم في أعصابك وتصرفاتك أثناء تعاملك مع من حولك.

شبكةعيونالإخبارية

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