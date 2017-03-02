حظك اليوم برج الأسد الجمعة 3/3/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

سمر العشري

برج الأسد

مهنياً: تواجه الكثير من ضغوط العمل، حاول أن تطلب المساعدة من الزملاء الأوفياء



عاطفياً: تحضر لمفاجأة رومانسية للحبيب. لقاء قد يعيد الذكريات الجميلة إلى الواجهة



صحياً: أنت صاحب إرادة صلبة، وقد بدأ ظهور ذلك من خلال انكبابك على ممارسة الرياضة بانتظام

ابراج مكتوب

برج الأسد

ربما تغير تفكيرك اليوم بسبب إطلاعك على بعض المعلومات الجديدة ولكن بتواصلك مع الأصدقاء ومناقشتهم في تلك المعلومات قد تتغير الصورة أمامك تماما. تمهل وكن صبورا حتى تتأكد من معلوماتك وتعرضها على الآخرين قبل اتخاذ أي قرار تندم عليه فيما بعد.

شبكةعيونالإخبارية

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