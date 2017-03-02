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عصائر طبيعية للتخلص من دهون البطن

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عصائر طبيعية للتخلص من دهون البطن عصائر طبيعية للتخلص من دهون البطن

تعاني الكثير من النساء من مشكلة تراكم حول منطقة البطن، مما يسبب لهن الحرج والإحراج، ويعتبر حرق دهون البطن من التحديات الكبيرة التي تواجه كل من يسعي إلي الرشاقة حيث أنه من الصعب تخسيس البطن في وقت قصير، ولذا قمنا بجمع أهم المشروبات الطبيعية التي تحتوي على العناصر الغذائية التي يحتاجها الجسم للتخلص من دهون البطن والحصول على جسم رشيق.

  • عصير الليمون:

يعتبر الليمون من أهم الأغذية التي تساعدك على التخلص من الدهون والقضاء على ، فالعصير الخاص به يحتوي على نسبة عالية من المواد المضادة للأكسدة والتي تعمل على حماية الجسم من السموم وتساعد على تخليصه منها، كما يساعد الليمون في خسارة الوزن بشكل ملحوظ عند تناوله بشكل يومي، وينصح الخبراء بضرورة تناول عصير الليمون بكمية قليلة من السكر لملاحظة تأثيره الرائع.

عصير البرتقال

 
  • عصير البرتقال:

ينشط من أداء الكبد ويساعده على زيادة سرعة حرق الدهون، مما يساعدك على التخلص من الكرش. وينصح الخبراء بتناول عصير البرتقال بشكل يومي للاستمتاع بمذاقه الرائع ولخسارة الوزن خلال فترة قصيرة، وعليكِ بعدم تحلية عصير البرتقال وذلك لاحتوائه على نسبة من السكر الطبيعي دون الحاجة لإضافات خارجية.

عصير الأفوكادو

  • عصير الأفوكادو:

الأفوكادو من الفواكه الغنية بالأحماض الطبيعية، التي يحتاجها الجسم والتي تحتاجها المعدة لتعمل على هضم الطعام وحرق الدهون وتحويلها إلى طاقة. وينصح بتناول عصير الأفوكادو للاستمتاع بجسم صحي ورشيق، ويمكنك تحلية عصير الأفوكادو بالقليل من عسل النحل.

عصير الطماطم

 
  • عصير الطماطم:

يساعد عصير الطماطم الجسم على إنتاج الحمض الأميني الذي يدخل في عملية حرق الدهون، فيمكننا التخلص من الكرش إذا واظبنا على تناول عصير الطماطم بصورة مستمرة.

عصير الكيوي

  • عصير الكيوي:

تحتوي ثمار الكيوي على أهم العناصر الغذائية التي يعتمد عليها الكثير من الناس لخسارة الوزن، كما تحتوي على كمية قليلة للغاية من السعرات الحرارية وتعزيزها من الشعور بالشبع، لذلك قومي بتناول عصير الكيوي يوميا للاستمتاع بجسم صحي وخالٍ من الدهون المخزنة.

عصير الجريب فروت

  • عصير الجريب فروت:

يساعد عصير الجريب فروت على التخلص من الوزن الزائد، حيث أنه يحتوي على نسبة كبيرة من المياه التي تقوم بتنظيف الجسم وخسارة الوزن والتسهيل من عملية الهضم التي تكون صعبة في بعض الأوقات نتيجة اتباع أنظمة غذائية غير صحية.

 

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