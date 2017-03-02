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قفزة كبيرة لسعر الدولار الآن على شاشات البنوك و إرتفاع كبير للدولار اليوم الخميس 2/3/2017

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قفزة كبيرة لسعر الدولار الآن على شاشات البنوك و إرتفاع كبير للدولار اليوم الخميس 2/3/2017 قفزة كبيرة لسعر الدولار الآن على شاشات البنوك و إرتفاع كبير للدولار اليوم الخميس 2/3/2017

إرتفع سعر تداول العملة الأمريكية اليوم الخميس في البنوك المصرية رغم قرار وزارة المالية المفاجئ منذ يومين تخفيض الجمركي 25قرش حيث يكون سعر الدولار الجمركي 15.75 بدل من 16 جنيه هذا وقد قفز سعر الدولار اليوم في معظم البنوك المصرية حوالي 25قرش ليصل سعر أعلى شراء 16.41

هذا وترتفع الأخضر بالسوق السوداء نتيجة إحتياج العديد من الأشخاص و المستوردين للدولار و رفض البنوك بيع العملة و مازال الجميع في إنتظار ما ستسفر عنه الأيام و عن سعر الدولار الذي سيستقر عليه وهل هو أعلى أو أقل من السعر الحالي.

سعر الدولار اليوم في البنوك :

البنك سعر الشراء سعر البيع
بنك اتش اس بي سي 16.41 16.60
كريدي أجريكول 16.39 16.49
التعمير والإسكان 16.35 16.45
بنك المشرق 16.35 16.45
مصرف أبوظبي الإسلامي 16.30 16.40
بنك إيران للتنمية 16.30 16.40
بنك الشركة المصرفية العربية الدولية 16.30 16.40
البنك الأهلي المتحد 16.30 16.40
بنك أبوظبي الوطني NBAD 16.30 16.40
بنك الإسكندرية 16.25 16.35
بنك بلوم 16.25 16.35
المصرف المتحد 16.25 16.35
بنك الكويت الوطني NBK 16.25 16.35
البنك المركزي المصري 16.23 16.34
بنك البركة 16.21 16.31
البنك التجاري الدولي 16.20 16.30
البنك المصري الخليجي 16.20 16.30
الأهلي الكويتي – بيريوس 16.20 16.30
البنك الوطني اليوناني 16.20 16.30
البنك المصري لتنمية الصادرات 16.20 16.30
بنك قطر الوطني 16.20 16.30
البنك العربي الأفريقي الدولي 16.14 16.24
البنك الأهلي المصري 16.11 16.21
بنك فيصل الإسلامي 16.11 16.21
بنك مصر 16.10 16.20
بنك قناة السويس 16.10 16.20
بنك القاهرة 16.10 16.20

 سعر الدولار اليوم في السوق السوداء :

وصل سعر الدولار في السوق السوداء اليوم في مصر إلى 17.25 جنيه للشراء مقابل 17.50 جنيه للبيع .

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معلومات الكاتب

رئيس قسم الأخبار

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