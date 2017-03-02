أخبار عاجلة

حظك اليوم برج السرطان الخميس 13/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى -
الأهلي يقهر الزمالك ويُتوج بالسوبر الإفريقي لليد -
بالوثائق.. خطط داعش لاستهداف الشرطة وفتح مصر ودخول القاهرة بعد تسميم المياه -
شيري ستوديو - الفنانة / هند صبري ... كان حلم حياتي إن صوتي يكون حلو وتغني مع شيرين " سلملي عليه " -
شيري ستوديو - الشاعر المبدع / أمير طعيمة ... أنا مطلبتش من مراتي إنها تقعد في البيت وتسيب الغناء -
شيري ستوديو - السوبر ستار / راغب علامة ... يبدع ويتألق في الغناء " مبهزرش " -
وزير المالية يعلن صرف علاوة ال 10 % الشهر المقبل وبأثر رجعي من شهر يوليو الماضي -
وزارة التموين تضيف 20 سلعة مدعمة للسلع التموينية – تعرف على السلع المدعمة وأسعارها -
برومو الحبيب علي الجفري في مساء dmc -
ننشر التفاصيل الكاملة للتعديلات على مشروع قانون العلاوة الخاصة للعاملين بالدولة قبل إقراره.. ورأي وزارة الدفاع والمحكمة الدستورية -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. محافظات

وفاة تلميذة أصيبت بغيبوبة فى الشرقية.. والكشف الطبى يرجح تعرضها لهتك عرض

Google+ Print
وفاة تلميذة أصيبت بغيبوبة فى الشرقية.. والكشف الطبى يرجح تعرضها لهتك عرض وفاة تلميذة أصيبت بغيبوبة فى الشرقية.. والكشف الطبى يرجح تعرضها لهتك عرض
تحفظت نيابة أبو حماد بالشرقية، منذ قليل، برئاسة راجى خيرى مدير النيابة، وبإشراف المستشار الدكتور ياسر إبراهيم هندى المحامى العام لنيابات جنوب الشرقية، على جثة طفلة عمرها 10 سنوات توفيت داخل مستشفى الأحرار.
 
 
 
تلقى اللواء رضا طبلية مدير أمن الشرقية، يفيد بلاغًا من اللواء هشام خطاب مدير المباحث الجنائية، يفيد إشارة من مستشفى الأحرار، بوفاة "فرح م ع " 10 سنوات، تلميذة بالصف الثالث الإبتدائى، بمدرسة العباسة بأبو حماد، أثر إصابتها بغيبوبة ونزيف حاد بالمخ.
 
 
 
وتبين من التحريات التى أشرف عليها الرائد عمرو داود، رئيس مباحث أبوحماد، دخول الطفلة مستشفى الأحرار، بتارخ 20 من شهر فبراير الماضى، أثر إصابتها بنزيف حاد.
 
 
 
وتبين أن الطفلة، كانت فى المدرسة، ثم استأذنت من المعلمة، لدخول الحمام، وبعدها عادت وجلست على الديسك، ثم نزفت من الأنف والفم، وتم نقلها من خلال المدرسة إلى مستشفى الأحرار، وبتوقيع الكشف الطبى عليها تبين إصابتها بنزيف حاد بالمخ، أثر عيب خلقى، فيما وقعت طبيبة بالمستشفى الكشف على الطفلة، وتبين إصابتها بتهتك بغشاء البكارة، ويرجح تعرض الطفلة للاغتصاب.
 
 
 
فيما تحفظت النيابة على جثة الطفلة، وطلبت تحريات المباحث حول الواقعة، فيما اتهمت أسرة التلميذة إدارة المدرسة بالتسبب فى وفاتها فى محضر رسمى.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

معلومات الكاتب

مدير عام الموقع

مواضيع متعلقة
مصدر أمني : الأمن الوطنى ألقى القبض على المشتبه به في تفجيرات " المرقسية" منذ عام وتم أخلاء سبيله

مصدر أمني : الأمن الوطنى ألقى القبض على المشتبه به في تفجيرات " المرقسية" منذ عام وتم أخلاء سبيله

مدير الشؤون المعنوية بـ"الداخلية": يقظة شهداء الشرطة ساعدتنا على كشف إرهابي "المرقسية"

مدير الشؤون المعنوية بـ"الداخلية": يقظة شهداء الشرطة ساعدتنا على كشف إرهابي "المرقسية"

قنصل الصين: مستعدون لمؤتمر دولي يساند مصر في مواجهة الإرهاب.. وسندعمكم بشكل أكبر.. "صور"

قنصل الصين: مستعدون لمؤتمر دولي يساند مصر في مواجهة الإرهاب.. وسندعمكم بشكل أكبر.. "صور"

بالصور.. نرصد فرز الأصوات في الانتخابات على مقعد "السادات" بالمنوفية

بالصور.. نرصد فرز الأصوات في الانتخابات على مقعد "السادات" بالمنوفية