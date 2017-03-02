وفاة تلميذة أصيبت بغيبوبة فى الشرقية.. والكشف الطبى يرجح تعرضها لهتك عرض

تحفظت نيابة أبو حماد بالشرقية، منذ قليل، برئاسة راجى خيرى مدير النيابة، وبإشراف المستشار الدكتور ياسر إبراهيم هندى المحامى العام لنيابات جنوب الشرقية، على جثة طفلة عمرها 10 سنوات توفيت داخل مستشفى الأحرار.

تلقى اللواء رضا طبلية مدير أمن الشرقية، يفيد بلاغًا من اللواء هشام خطاب مدير المباحث الجنائية، يفيد إشارة من مستشفى الأحرار، بوفاة "فرح م ع " 10 سنوات، تلميذة بالصف الثالث الإبتدائى، بمدرسة العباسة بأبو حماد، أثر إصابتها بغيبوبة ونزيف حاد بالمخ.

وتبين من التحريات التى أشرف عليها الرائد عمرو داود، رئيس مباحث أبوحماد، دخول الطفلة مستشفى الأحرار، بتارخ 20 من شهر فبراير الماضى، أثر إصابتها بنزيف حاد.

وتبين أن الطفلة، كانت فى المدرسة، ثم استأذنت من المعلمة، لدخول الحمام، وبعدها عادت وجلست على الديسك، ثم نزفت من الأنف والفم، وتم نقلها من خلال المدرسة إلى مستشفى الأحرار، وبتوقيع الكشف الطبى عليها تبين إصابتها بنزيف حاد بالمخ، أثر عيب خلقى، فيما وقعت طبيبة بالمستشفى الكشف على الطفلة، وتبين إصابتها بتهتك بغشاء البكارة، ويرجح تعرض الطفلة للاغتصاب.

فيما تحفظت النيابة على جثة الطفلة، وطلبت تحريات المباحث حول الواقعة، فيما اتهمت أسرة التلميذة إدارة المدرسة بالتسبب فى وفاتها فى محضر رسمى.

شبكةعيونالإخبارية

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