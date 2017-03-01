بالفيديو.. الفراج مهاجمًا مرتضى: لا قيمة لك.. ولهذا تزايد على علاقتي بمصر

شيماء مصطفى

رد الإعلامي السعودي وليد الفراج، على هجوم مرتضى منصور، رئيس نادي الزمالك، عليه في الفترة الأخيرة، بسبب سعر محمود عبدالمنعم كهربا، لاعب الأبيض الذي يلعب معارًا مع اتحاد جدة.

وكان وليد الفراج سخر من تصريحات رئيس الزمالك بشأن إمكانية السماح برحيل كهربا لناديه السعودي بشكل نهائي، مقابل الحصول على 40 مليون يورو، وهو ما أثار غضب مرتضى منصور.

وقال في برنامجه "أكشن يا دوري" عبر قناة "إم بي سي أكشن" مساء الثلاثاء: "لا تزايد، تحدثت عن صفقة كروية ولم أقصد سمعة مصر، لكنك تحاول تقدير الأمور بأنها باسم البلد".

وواصل هجومه على مرتضى قائلا: "أنت شخص سليط وضعيف وتريد التحريض ولا تدرك ما تقوله، وتُعتبر إساءة لمصر ولا تملك شعبية كبيرة، اسأل المصريين من أنا ولا تسألني أنت".

شبكةعيونالإخبارية

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