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''جوزني الثانية ومطلقش الأولى''.. حملة شباب المنيا للحد من العنوسة والطلاق

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''جوزني الثانية ومطلقش الأولى''.. حملة شباب المنيا للحد من العنوسة والطلاق ''جوزني الثانية ومطلقش الأولى''.. حملة شباب المنيا للحد من العنوسة والطلاق

دشن عدد من شباب محافظة المنيا حملة شعارها "جوزني الثانية" للحد من ارتفاع نسبة العنوسة بين الفتيات، فضلًا عن ارتفاع نسبة المطلقات.
 
وقال ياسر التركي، مؤسس الحملة، إن الهدف من حملة "جوزني الثانية" الحد من العنوسة، ولكن شرط البقاء على الزوجة الأولى، خصوصًا مع ارتفاع نسبة الفتيات اللاتي لم يتزوجن، ما ترتب عليه ارتفاع نسبة العنوسة، بالإضافة إلى ارتفاع نسب المطلقات.
 
وأضاف "التركي" أن الاحصائيات الأخيرة كشفت عن وصول نسبة الفتيات اللواتي لم يتزوجن في لحوالي 11 مليون، فيما بلغت نسبة المطلقات نحو 4 ملايين سيدة، مشيرًا إلى أن النقاش مع أعضاء الحملة أوجد بديلًا لشراء الذهب لحفظ حق الأنثى وهو كتابته في القائمة دون الشراء، وأن إصرار الأهل على الشبكة سيؤدي إلى رفض الكثير من الشباب الإقبال على الزواج، ما سيؤدي إلى ارتفاع نسبة العنوسة ومشكلات اجتماعية.

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