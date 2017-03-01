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بالصور || ''ملحمة العصابات'' فى حفل تخرج طلاب الجامعة الأمريكية

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بالصور || ''ملحمة العصابات'' فى حفل تخرج طلاب الجامعة الأمريكية بالصور || ''ملحمة العصابات'' فى حفل تخرج طلاب الجامعة الأمريكية

تداولت مواقع التواصل الاجتماعي أمس عشرات الصور لاحتفال تخريج الدفعة الجديدة من طلبة الجامعة الأمريكية بالقاهرة، وأقيم الحفل في أحد الفنادق الفخمة بحى التجمع الخامس.

وضم برنامج الحفل، فقرات متنوعة للرقص، بينها فقرة "شو" للرقص الشرقى لإحدى الراقصات، إضافة إلىعرض روسي لبعض اللوحات الاستعراضية.

وعلى غير المعتاد، لم يتعاقد منظمو الحفل مع أياً من نجوم الغناء الكبار، كما كان يحدث في حفلات سابقة.

وجاء الحفل الذى أقيم تحت اسم "ملحمة العصابات" بشكل غير مألوف حيث حرص الحضور على التقاط الصور التي تعبر عن المسمى من خلال حمل أسلحة غير حقيقية مع وجود المشروبات الكحولية وسط أجواء من الموسيقى الصاخبة.

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