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بالفيديو || مُتصل ببرنامج ديني .. ''مراتي اتجوزت عليا''

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بالفيديو || مُتصل ببرنامج ديني .. ''مراتي اتجوزت عليا'' بالفيديو || مُتصل ببرنامج ديني .. ''مراتي اتجوزت عليا''

قال مُتصل ببرنامج ديني، إنه طلق زوجته عندما اكتشف أنها متزوجة من آخر زواجاً عرفياً بمساعدة أختها وزوجها، من أجل الحصول على المال.

وأوضح المتصل – خلال المداخلة الهاتفية التي أجراها أمس الثلاثاء مع برنامج "فتاوى" الذي يقدمه الشيخ إسلام رضوان، من علماء الأزهر الشريف، عبر فضائية الحياة -  أنه اكتشف من هاتفها المحمول علاقتها مع أحد الأشخاص وعندما واجهها اعترفت له بأنها متزوجة من ذلك الشخص زواجاً عرفياً.

وطلب الزوج من الشيخ أن يوجه كلمة لطليقته وتوضيح عقاب الله لها في الدنيا على ما فعلته، فما كان منه – الشيخ – إلا أن وصفها بـ "المجرمة" وطالبه بأن يشكر الله على أنه تخلص منها.

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