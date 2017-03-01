وائل الابراشى يعرض فيديو لطفلين مصريين يأكلان من القمامة

شيماء مصطفى

قام الاعلامى وائل الابراشى بعرض فيديو لطفلان يأكلان من القمامة في حلقة امس من برنامج العاشرة مساءا الذى يقدمه على قناة دريم الفضائية، حيث تأثر جميع مشاهدي الفيديو على مواقع التواصل الاجتماعي بسبب الحالة التى وصل اليها الشعب المصرى وبسبب الحالة الاقتصادية الحادة التى اصابت مصر خلال السنوات الاخيرة الماضية.

وقام وائل الابراشى بعرض تقرير للطفل يوسف سيد محمد وشقيقه أحمد يبكون فيه على الهواء قائلين ان والدهم لا يستطيع الانفاق عليهم بسبب اصابته بمرض جعله لا يستطيع الحركة لذلك هم يجمعون الطعام من القمامة ويأكلوه.

واضاف الطفل يوسف فى التقرير الذى عرضه برنامج العاشرة مساءا ان والده قام بالانفاق جميع المال الذى يملكه على مرضه ولكى يستطيع الحصول على العلاج، وانه قرر هو وشقيقه جمع الزجاجات الفارغة من القمامة وبيعها لكى يستطيعون الانفاق على نفسهم وعلى والدهم المريض ووالدتهم وشقيقتهم الصغرى.

واضاف ان زملائهم فى المدرسة يقوموا بضربهم ومعايرتهم بفقرهم وان اهاليهم لا تفعل لهم شيئا، واضافوا انهم يقيمون فى منزل عمهم الشقيق الاكبر لوالدهم وانه يريد ان يطردهم من المنزل ليقوم ببيعه وانهم لن يجدوا مكان ليسكنوا به وان والده مريض لا يستطيع التحرك.

وبعد نشر الفيديو على مواقع التواصل الاجتماعى تسبب فى حالة من التعاطف مع تلك الاطفال حيث تأثر جميع المشاهدين من كلام الطفلين الذان لا يوجد فى يدهم ما يفعلوه.

شاهد الفيديو

شبكةعيونالإخبارية

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