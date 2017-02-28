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أسعار الدواجن واللحوم والأسماك اليوم الثلاثاء 28/2/2017 بالأسواق المصرية

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أسعار الدواجن واللحوم والأسماك اليوم الثلاثاء 28/2/2017 بالأسواق المصرية أسعار الدواجن واللحوم والأسماك اليوم الثلاثاء 28/2/2017 بالأسواق المصرية

تشهد  اللحوم والدواجن والأسماك عدم استقرار في الأسواق المصرية وذلك عقب ما كانت تشهده الايام السابقة  من ارتفاع بالاسواق ، في ظل معاودة ارتفاع الدولار عن الايام الماضية امام الجنية والذي بدورة يؤدي الي زيادة الاسعار .

اللحوم اليوم الثلاثاء :

المادة / كيلو السعر/ جنيه مصري
اللحم البتلو 110–  160
اللحم الجاموس 110-  135
اللحم الجمل 70 – 95
لحم الكندوز 120-95
لحم البوفتيك 130-120
اللحم البرازيلي 50 – 80
اللحم السوداني  75
اللحم الضأن البلدي 95 – 140
اللحم الضأن المستورد 55- 80
السجق 60– 80
الكبدة البلدي 100– 110
الكبدة المستوردة 30 – 70

 

أسعار الدواجن اليوم الثلاثاء :

المادة / كيلو السعر / جنيه مصري
الفراخ البيضاء 28– 30
الدواجن البيضاء المبردة 28 – 35
الفراخ البلدي 31 – 45
الارانب 45 – 50
البط 30 – 45
الرومي 30 – 48
السمان 23 – 30
الحمام 45 – 55
كبدة الدجاج 35
النوع الفئة أقل سعر أعلى سعر
لحم أبيض كيلو 25.00 جنية 25.50 جنية
كتكوت أبيض فرخ 5.05 جنية 6.00 جنيه
لحم ساسو كيلو 33.00 جنية 33.50 جنية
كتكوت ساسو فرخ 3.75 جنية 4.00 جنية
لحم بلدي كيلو 25.00 جنية 25.50 جنية
كتكوت بلدي فرخ 2.50 جنية 2.75 جنية
بط مسكوفي كيلو 17.00 جنية 17.50 جنية
بط مولارد كيلو 17.00 جنية 17.50 جنية
بيض أحمر كرتونة 31.50 جنية 32.00 جنية
بيض أبيض كرتونة 30.25 جنية 30.50 جنية
بيض بلدي كرتونة 40.00 جنية 40.50 جنية

 أسعار الأسماك اليوم الثلاثاء :

النوع بالكيلو أقل سعر أعلي سعر
السمك البلطي 18 2
السمك البوري 35 55
السمك الماكريل 21 30
 الجمبري 155 175
الكابوريا 100 110

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