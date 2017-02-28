أسعار الدواجن واللحوم والأسماك اليوم الثلاثاء 28/2/2017 بالأسواق المصرية

تشهد اسعار اللحوم والدواجن والأسماك عدم استقرار في الأسواق المصرية وذلك عقب ما كانت تشهده الايام السابقة من ارتفاع بالاسواق ، في ظل معاودة ارتفاع الدولار عن الايام الماضية امام الجنية والذي بدورة يؤدي الي زيادة الاسعار .
أسعار اللحوم اليوم الثلاثاء :
|المادة / كيلو
|السعر/ جنيه مصري
|اللحم البتلو
|110– 160
|اللحم الجاموس
|110- 135
|اللحم الجمل
|70 – 95
|لحم الكندوز
|120-95
|لحم البوفتيك
|130-120
|اللحم البرازيلي
|50 – 80
|اللحم السوداني
|75
|اللحم الضأن البلدي
|95 – 140
|اللحم الضأن المستورد
|55- 80
|السجق
|60– 80
|الكبدة البلدي
|100– 110
|الكبدة المستوردة
|30 – 70
أسعار الدواجن اليوم الثلاثاء :
|المادة / كيلو
|السعر / جنيه مصري
|الفراخ البيضاء
|28– 30
|الدواجن البيضاء المبردة
|28 – 35
|الفراخ البلدي
|31 – 45
|الارانب
|45 – 50
|البط
|30 – 45
|الرومي
|30 – 48
|السمان
|23 – 30
|الحمام
|45 – 55
|كبدة الدجاج
|35
|النوع
|الفئة
|أقل سعر
|أعلى سعر
|لحم أبيض
|كيلو
|25.00 جنية
|25.50 جنية
|كتكوت أبيض
|فرخ
|5.05 جنية
|6.00 جنيه
|لحم ساسو
|كيلو
|33.00 جنية
|33.50 جنية
|كتكوت ساسو
|فرخ
|3.75 جنية
|4.00 جنية
|لحم بلدي
|كيلو
|25.00 جنية
|25.50 جنية
|كتكوت بلدي
|فرخ
|2.50 جنية
|2.75 جنية
|بط مسكوفي
|كيلو
|17.00 جنية
|17.50 جنية
|بط مولارد
|كيلو
|17.00 جنية
|17.50 جنية
|بيض أحمر
|كرتونة
|31.50 جنية
|32.00 جنية
|بيض أبيض
|كرتونة
|30.25 جنية
|30.50 جنية
|بيض بلدي
|كرتونة
|40.00 جنية
|40.50 جنية
أسعار الأسماك اليوم الثلاثاء :
|النوع بالكيلو
|أقل سعر
|أعلي سعر
|السمك البلطي
|18
|2
|السمك البوري
|35
|55
|السمك الماكريل
|21
|30
|الجمبري
|155
|175
|الكابوريا
|100
|110