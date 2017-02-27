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تعرف علي وصية والد أبوتريكة ورسالته له

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تعرف علي وصية والد أبوتريكة ورسالته له تعرف علي وصية والد أبوتريكة ورسالته له

أثار خبر وفاة والد النجم المصري الكبير محمد أبوتريكة ضجة كبيرة جداً في جميع الأوساط داخل وخارجها، بسبب الشعبية الكبيرة التي يتمتع بها أمير القلوب، خاصة وأنه لم يستطع أن يعود إلي مصر من أجل حضور دفن وجنازة والده، وهو ما جعل هناك عدد كبير من المتعاطفين معه في جميع الأوساط.

 

وقد تحدث بعض المقربين من عائلة النجم الكبير عن وصية والده والرسالة التي وجهها له قبل ان يتوفاه الله، حيث تم التأكيد علي ان والد أبوتريكة قد أوصي إبنه بعد العودة إلي مصر حال وفاتة، وعدم حضور الجنازة الخاصة به، لما قد يترتب عليها من مشاكل قانونية كبير له، وهي الوصية التي أحزنت الكثيرين.

 

وأضافت المصادر المقربة من عائلة الماجيكو، أنه قال لكل من كان قريب منه أنه راضي تماماً عن إبنة النجم الخلوق محمد أبوتريكة، وأن يخبروه بتلك الرسالة بعد أن يتوفاه الله، وأنه غير حزين بالمرة لعدم تواجد إبنة بجانبة خلال تلك الفترة، لأنه يعلم أن الأمر خارج عن إرادته.

الجدير بالذكر أن النجم محمد أبوتريكة لم يستطع العودة إلي مصر من أجل حضور جنازة والدة، وإكتفي بتلقي العزاء في المكان الذي يسكن فيه في دولة قطر، وذلك بعدما تم الضغط عليه من جانب عدد كبير من المقربين له وأفراد عائلتة، لأنه كان يريد العودة والحضور أياً كانت العواقب.

 

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