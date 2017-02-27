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حظك اليوم برج الجدي الثلاثاء 28/2/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

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حظك اليوم برج الجدي الثلاثاء 28/2/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى حظك اليوم برج الجدي الثلاثاء 28/2/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

برج الجدي

مهنياً: أجواء مشحونة ومضطربة وغير مبشرة بالخير، فطباعك متقلبة لا تسمح بالتعامل معك بصورة هادئة

عاطفياً: بعض الأسئلة التي كنت تود طرحها على الحبيب منذ وقت طويل، تجد لها الأجوبة الشافية

صحياً: لا تجعل التوتر والغضب يؤثران في صحتك، فالتزم الهدوء وعدم الانفعال لمجرد أمر تافه

ابراج مكتوب

برج الجدي

تحتل مكانة مميزة بين رفقائك بل وربما تحقق نجاحا غير مسبوق في العمل. سيحاول الجميع الاستفادة منك والتعر ف على ما تقوم به لتحقق أحلامك فانصحهم واعرض عليهم بعض الأمثلة. اشرح لهم بعض الخطط التي تمكنهم من النجاح ولكن دون فخر أو كبرياء.

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رئيس قسم الأخبار

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