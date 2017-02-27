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باسم يوسف لأبو تريكة: قلبي عندك

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باسم يوسف لأبو تريكة: قلبي عندك باسم يوسف لأبو تريكة: قلبي عندك

قدم الإعلامي الساخر باسم يوسف، التعازي لمحمد أبو تريكة نجم النادي الأهلي والمنتخب الوطني السابق في وفاة والده أمس الأحد بعد صراع مع المرض.
وكتب يوسف -عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"- صباح اليوم الاثنين: "خالص العزاء لكابتن محمد أبو تريكة، قلبي عندك".
وتوفى والد اللاعب المعتزل محمد أبو تريكة أمس الأحد بعد صراع مع المرض، وشيعت جنازته بعد صلاة العشاء من مسجد أبو سنة بمنطقة ناهيا بالجيزة، وأكد اللواء اللواء طارق عطية، مساعد وزير الداخلية للعلاقات العامة والعامة، إن الأجهزة الأمنية المصرية ليس لديها أي قرار بشأن محمد أبو تريكة نجم النادي الأهلي السابق، مؤكدا إنه لا يوجد ما يمنع أبو تريكة من العودة لمصر من قطر والمشاركة في عزاء والده.

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