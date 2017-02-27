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أسعار العملات اليوم الإثنين 27-2-2017 في بنك مصر

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أسعار العملات اليوم الإثنين 27-2-2017 في بنك مصر أسعار العملات اليوم الإثنين 27-2-2017 في بنك مصر

بعد قرار البنك المركزي بتعويم الجنيه، و إعطاء كامل الحرية للبنوك في  في تحديد  الدولار وفقاً للعرض والطلب، وبالفعل قامت البنوك بتغير سعل العملة علي وفقا للعرض والطلب وهذا يؤدي الي عدم أستقرار الأسعار ، وقد أكد بعض خبراء الاقتصاد ، أن أسعار صرف الدولار بدأت تتجه الي الهبوط 

أسعار العملات في بنك مصر اليوم الإثنين   :

العملة سعر الشراء سعر البيع آخر تحديث
دينار كويتي ٥١.٢٩٣ ٥١.٤٩٥ 02/27 12:20 ص
دينار بحريني ٤١.٥٦٠٦ ٤١.٦٧٧٩ 02/27 12:20 ص
ريال عماني ٤٠.٦٩٩٢ ٤٠.٨١٢٩ 02/27 12:20 ص
ريال قطري ٤.٣٠٣٢ ٤.٣١٥٣ 02/27 12:20 ص
درهم الإمارات العربية ٤.٢٦٦٤ ٤.٢٧٨١ 02/27 12:10 ص
ريال سعودي ٤.١٧٨٢ ٤.١٨٩٧ 02/27 12:20 ص
دينار أردني ٢٢.١١٠٩ ٢٢.١٧٦٦ 02/27 12:20 ص
كرون دنماركي ٢.٢٢٥٣ ٢.٢٤٤ 02/27 12:20 ص
جنيه إسترليني ١٩.٥٠٤٤ ١٩.٧٥٠٢ 02/27 12:20 ص
يورو ١٦.٥٤٤٤ ١٦.٦٨١٦ 02/27 12:20 ص
دولار أمريكي ١٥.٦٧ ١٥.٧٢ 02/27 12:20 ص
فرنك سويسري ١٥.٥٤٧٢ ١٥.٦٧١٤ 02/27 12:20 ص
ين ياباني ١٣.٨٧٣٤ ١٤.٠٣٥ 02/27 12:10 ص
دولار استرالي ١٢.٠١١١ ١٢.١٢٩٨ 02/27 12:10 ص
دولار كندي ١١.٩٤٥٤ ١٢.٠٣٢٦ 02/27 12:10 ص
كرون نرويجي ١.٨٧٠٢ ١.٨٨٨٢ 02/27 12:10 ص
كرون سويدي ١.٧٣٣٨ ١.٧٥٢٨ 02/27 12:10 ص

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رئيس قسم الأخبار

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