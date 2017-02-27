أسعار العملات اليوم الإثنين 27-2-2017 في بنك مصر

بعد قرار البنك المركزي بتعويم الجنيه، و إعطاء كامل الحرية للبنوك في مصر في تحديد أسعار الدولار وفقاً للعرض والطلب، وبالفعل قامت البنوك بتغير سعل العملة علي وفقا للعرض والطلب وهذا يؤدي الي عدم أستقرار الأسعار ، وقد أكد بعض خبراء الاقتصاد ، أن أسعار صرف الدولار بدأت تتجه الي الهبوط
أسعار العملات في بنك مصر اليوم الإثنين :
|العملة
|سعر الشراء
|سعر البيع
|آخر تحديث
|دينار كويتي
|٥١.٢٩٣
|٥١.٤٩٥
|02/27 12:20 ص
|دينار بحريني
|٤١.٥٦٠٦
|٤١.٦٧٧٩
|02/27 12:20 ص
|ريال عماني
|٤٠.٦٩٩٢
|٤٠.٨١٢٩
|02/27 12:20 ص
|ريال قطري
|٤.٣٠٣٢
|٤.٣١٥٣
|02/27 12:20 ص
|درهم الإمارات العربية
|٤.٢٦٦٤
|٤.٢٧٨١
|02/27 12:10 ص
|ريال سعودي
|٤.١٧٨٢
|٤.١٨٩٧
|02/27 12:20 ص
|دينار أردني
|٢٢.١١٠٩
|٢٢.١٧٦٦
|02/27 12:20 ص
|كرون دنماركي
|٢.٢٢٥٣
|٢.٢٤٤
|02/27 12:20 ص
|جنيه إسترليني
|١٩.٥٠٤٤
|١٩.٧٥٠٢
|02/27 12:20 ص
|يورو
|١٦.٥٤٤٤
|١٦.٦٨١٦
|02/27 12:20 ص
|دولار أمريكي
|١٥.٦٧
|١٥.٧٢
|02/27 12:20 ص
|فرنك سويسري
|١٥.٥٤٧٢
|١٥.٦٧١٤
|02/27 12:20 ص
|ين ياباني
|١٣.٨٧٣٤
|١٤.٠٣٥
|02/27 12:10 ص
|دولار استرالي
|١٢.٠١١١
|١٢.١٢٩٨
|02/27 12:10 ص
|دولار كندي
|١١.٩٤٥٤
|١٢.٠٣٢٦
|02/27 12:10 ص
|كرون نرويجي
|١.٨٧٠٢
|١.٨٨٨٢
|02/27 12:10 ص
|كرون سويدي
|١.٧٣٣٨
|١.٧٥٢٨
|02/27 12:10 ص