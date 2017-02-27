سعر الدولار اليوم الإثنين 27 فبراير 2017 بالبنوك والسوق الموازي

سعر الدولار مع بداية تعاملات اليوم بالبنوك ، حيث سجل الدولار اليوم أعلى سعر في حالة الشراء 15.90 جنيه مصري في مصرف أبو ظبي الإسلامي ، وفي حالة البيع 15.75 جنيه مصري في بنك مصر ، جاء ذلك مع بداية تعاملات اليوم الإثنين 27/2/2017، وأعلنت البنوك والسوق السوداء وشركات الصرافة أسعار العملات، حيث تشهد الأسواق المصرفية هذه الأيام حالة من عدم الاستقرار بالنسبة لتداول العملات العربية والأجنبية .
سعر الدولار اليوم الأحد في البنوك :
|البنك
|سعر الشراء
|سعر البيع
|بنك مصر إيران للتنمية
|15.8000
|15.9000
|التنمية والإئتمان الزراعي
|15.7000
|15.8000
|مصرف ابو ظبي
|15.9000
|16.0000
|البنك المصري الخليجي
|15.7900
|15.8900
|بنك سايب
|15.7500
|15.8500
|البنك الأهلي
|15.7000
|15.7500
|بنك البركة
|15.7700
|15.8700
|بنك القاهرة
|15.7000
|15.8000
|بنك الاسكندرية
|15.7500
|15.8500
|البنك العربي الافريقي
|15.7400
|15.8400
|البنك المركزي
|15.7512
|15.8518
|بنك مصر
|15.6700
|15.7200
|بنك بلوم مصر
|15.7500
|15.8500
|بنك فيصل
|15.6500
|15.7500
|كريدي أجريكول
|15.9000
|16.0000
|بنك التعمير والإسكان
|15.7500
|15.8500
|بنك بيريوس
|15.7600
|15.8600
|بنك قناة السويس
|15.7000
|15.8000
|المصرف المتحد
|15.7000
|15.8000
|البنك التجاري الدولي
|15.7000
|15.8000
|البنك المصري لتنمية الصادرات و الورادات
|15.7300
|15.8000
|البنك الأهلي المتحد
|15.7800
|15.8800
|بنك المشرق
|15.7800
|15.8800
|بنك الاستثمار العربي
|15.7900
|15.8900
سعر الدولار اليوم في السوق السوداء :
سعر الدولار في السوق السوداء بالتزامن مع التراجع في البنوك، ويصل سعر الشراء الي 17.30 جنيه مصري، وسعر البيع 17.60 جنيه مصري .
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