ضع صابونة تحت السرير ولن تصدق ماذا سيحدث

شيماء مصطفى

تعد متلازمة "تململ الساقين" أمر شائع جداً اليوم، وتؤثر على ما يقرب من 10% من البشر، وتحرمهم من النوم بشكل جيد خلال الليل. لكن هناك حلاً سحرياً لهذه الحالة لا يخطر على بال الكثيرين.

وتتجلى أعراض هذا المرض بالحكة والوخز والشعور بالتنميل في الساقين، ويحاول المريض تحريكهما من مكان لآخر للتخلص من هذه الأعراض. ولسوء الحظ لا يوجد أي علاج حتى الآن لهذه الحالة، لكن هناك طريقة بسيطة وغير مكلفة للتعامل معها، عن طريق وضع لوح من الصابون تحت السرير.

قد تبدو هذه الطريقة غريبة، ولكنها فعّالة ومجربة، وعل الرغم من عدم وجود أي دليل علمي على أنها تساعد على شفاء متلازمة تململ الساقين، إلا أن الكثيرين أكدوا أن حالتهم تحسنت بشكل كبير بعد تجربتها، بحسب موقع لايف هاك الإلكتروني.

وهناك العديد من الأسئلة الشائعة حول هذه الطريقة الغريبة في العلاج:

- هل يهم أي نوع من الصابون المستخدم؟

يقول الذين جربوا هذا العلاج إن نوع الصابون لا يشكل فرقاً في النتيجة، حيث اختبروا العديد من الأنواع وكانت جميعها فعالة، ويمكن أن تجرب الأنواع التي ترغب من الصابون إذا كنت ترغب بمعرفة أيها الأفضل.

- أين يجب وضع الصابونة؟

وجد الكثيرون من الذين جربوا هذه الطريقة إن أفضل مكان لوضع الصابون هو أسفل الأغطية بالقرب من القدمين، لكن يمكنك أن تبدل مكانها حتى تحصل على أفضل النتائج.

- هل هناك درجة حرارة محددة للغرفة؟

لا تشكل درجة حرارة الغرفة أي فرق، لكن في حال ارتفعت درجة الحرارة بشكل كبير فربما تحتاج إلى التهوئة من وقت لآخر.

- كم مرة يجب تغيير الصابونة؟

يمكن أن تكفي الصابونة الواحدة لمدة عام كامل، طالما أنك تقوم بإزالة الطبقة الخارجية كل عدة أسابيع، وفي العموم فإن سعر لوح الصابون منخفض ويمكن تبديله من وقت لآخر.

شبكةعيونالإخبارية

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