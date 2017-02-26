5 علامات خفية دليل على الإصابة بسرطان الكلى

شيماء مصطفى

وفقا لتقرير نشره الموقع الهندى "بولد سكاى" فإن سرطان الكلى لا ينتبه له الكثير من الأشخاص، وهناك عدد من العلامات الخفية التى لم ينتبه لها الكثيرون تدل على الإصابة بسرطان الكلى وتشمل الآتى..

1.وجود دم فى البول.. واحد من الأعراض الشائعة للمراحل المتقدمة لسرطان الكلى، وفى هذه الحالة يتطلب عناية فورية.

2.ألم فى الظهر أو بأحد الجانبين.. وجود ألم أو ضغط فى الظهر أحد أعراض سرطان الكلى، وذلك ينتج عن كبر حجمها حتى تضغط على الجانبين وتسبب الألم.

3.التعب المستمر.. يكون علامة على سرطان الكلى، فمن الأفضل استشارة الطبيب المختص.

4.فقدان الوزن.. فإن الكلى تلعب دورا مهما فى عملية التمثيل الغذائى والهضم، وعند تأثر الكلى سيكون هناك عدم قدرة على امتصاص الطعام والمواد الغذائية، وفقدان الوزن يكون أحد أكثر الأعراض شيوعا لسرطان الكلى.

5. المشاكل المتعلقة بالدم.. فأورام الكلى يمكن أن تؤدى إلى فقر الدم ومشاكل متعلقة بالدم، وبالتالى يتطلب الأمر العناية الطبية.

ووفقا للتقرير فإنه عند ظهور هذه العلامات يجب استشارة الطبيب وإزالة كتلة من الخلايا المصابة باستئصال الورم من الكلى وإزالة الجزء السرطانى، ومن الضرورى إجراء المسح الضوئى لمعرفة نوع السرطان ومرحلته.

شبكةعيونالإخبارية

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