اليوم أولى خطوات مد فترة رئاسة السيسي لمدة 6 سنوات بدلا من 4 .. وأغرب الرافضين لتمديد فترة الرئاسة

سمر العشري

تبدأ اليوم الأحد أولى الخطوات في مد فترة رئاسة رئيس الجمهورية إلى 6 سنوات بدلا من 4 سنوات وذلك طبقا للدستور ولأحقية أعضاء مجلس النواب في تغييره، حيث يبدأ النائب اسماعيل نصر الدين اليوم في جمع توقيعات أعضاء البرلمان من أجل تعديل المادة 226 التي تجيز لخٌمس أعضاء البرلمان تعديل الدستور، وماذا عن أغرب رافضي تمديد المدة .

وذكر نصر الدين أن التعديلات ستكون بشأن مدرة فترة الرئاسة إلى 6 سنوات بدلا من 4 سنوات، حيث أكد أن المدة الحالية غير كافية ولابد من تعديلها، معللا ذلك بأن تطبيق البرامج الطموحة يتطلب وقتا أطول، لافتا إلى أن 4 سنوات لن تفي بتحقيق الأهداف حيث قال:

لا أتحدث عن أشخاص إنما مبدأ يجب ترسيخه

وأضاف نصر الدين ضروة إعطاء رئيس الجمهورية صلاحيات وسلطة أكبر، حتى يمكنه التحرك بكفاءة لإدارة البلاد، وإلا فلن يكون دوره إيجابيا، مت تأكيده على ألا ينفرد الرئيس بجميع الصلاحيات منعا للديكتاتورية .

أغرب الرافضين لمد فترة رئيس الجمهورية ل 6 سنوات :

رفض وبكل شدة مصطفي بكرى -عضو مجلس النواب- مقترح مد فترة رئيس الجمهورية ل 6 سنوات، رغم أنه معروف بتأييده المطلق للرئيس السيسي في أغلب المواقف والقرارات، حيث قال بكرة على حسابه الرسمي على "تويتر" :

أرفض – وبكل شدة – الاقتراح المقدم من أحد الزملاء النواب بمد فترة رئيس الجمهورية عن المدة المحددة دستوريًا، ولا أظن أن الرئيس يمكن أن يقبل بذلك

كما أضاف بكري :

لقد ناضل الشعب المصري كافة من أجل أن تحدد مدة الرئاسة بما لا تزيد عن مرتين، ومن ثم لن يقبل الشعب المصري بأي تغيير في الدستور يؤدي إلي غير ذلك

ولم يكن بكري الرافض الوحيد لمبدأ تمديد فترة الرئاسية، وإنما هناك العديد من النواب على رأسهم تكتل "25/30" .

شبكةعيونالإخبارية

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