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بالفيديو و المستندات || الحكومة تدمر المحميات الطبيعية وتعرضها فى مزاد للبيع للمستثمرين

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بالفيديو و المستندات || الحكومة تدمر المحميات الطبيعية وتعرضها فى مزاد للبيع للمستثمرين بالفيديو و المستندات || الحكومة تدمر المحميات الطبيعية وتعرضها فى مزاد للبيع للمستثمرين

البداية والتمهيد لتلك الكارثة، كانت بتعديل قانون البيئة، والذى أقرة مجلس الوزراء وتشمل التعديلات السماح بالاستثمار وإقامة المشروعات داخل المحميات الطبيعية، ثم تطور الأمر عندما أكد وزير البيئة الدكتور خالد فهمى، عزم إنشاء “جيم وصبا وكامبات”، وذلك فى محمية وادي دجلة بسبب قربها من التجمع ومدينة نصر، واليكم الفيديو الخاص بكلمة وزير البيئة.

قرار مجلس الوزراء بتعديل قانون البيئة والسماح بالاستثمار فى المحميات الطبيعية، وبعد ذلك تم الإعلان عن تأسيس شركة مساهمة للاستغلال الاقتصادي للمحميات الطبيعية فى يناير 2017، وتم تكليف وزير البيئة بتنفيذ تقرير المركز الوطني للتخطيط، والخاص بتخصيص مساحات فى المحميات الطبيعية لبيعها لمستثمرين، وآلان الدور على محمية البرلس وبدأت شركة استثمارية فى استخراج الرمال السوداء من البحيرة، مما يعرض المحمية للتدمير.

 

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