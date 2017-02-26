محكمة الجنايات || براءة زكريا عزمي في قضية كسب غير مشروع .. وغضب يجتاح التواصل الإجتماعي

سمر العشري

قضت محكمة جنايات شمال القاهرة، ببراءة زكريا عزمي رئيس ديوان رئاسة الجمهورية الأسبق، لاتهامه في قضية كسب غير مشروع، حيث صدر القرار برئاسة المستشار محمد خلف، عضوية المستشارين بسرى محمد إسماعيل زكرى واحمد إبراهيم محمد السيد فتيح، كما جاءت إعادة محاكمة زكريا في ضوء الحكم الصادر من محكمة النقض في فبراير 2012 بإلغاء الحكم الصادر بمعاقبة عزمي بالسجن المشدد لمدة 7 سنوات وتغريمه 36 مليونا و 367 ألف جنية .

كما أشار جهاز الكسب غير مشروع أحالة زكريا عزمي وشقيق زوجته للجنايات لارتكابهما تهمة الكسب غير مشروع، ثم قررت المحكمة لاحقا إدخال زوجة عزمي مجاهد في القضية بعدما تبين وجود اتهامات تعلق بمشاركتها في إخفاء ثروة زوجها، وكانت المحكمة افرجت عن زكريا عزمي في فبراير 2013 لانتهاء فترة الحبس الاحتياطي المقررة قانونا في قضيته وهى 18 شهرا كحد اقصي.

ونزل خبر براءة زكريا عزمي، الرئيس الأسبق لديوان رئيس الجمهورية، من تهمة الكسب غير المشروع على نشطاء موقعي التواصل الاجتماعي الفيس بوك وتوتيتر كالصاعقة، وعبروا عن هذه الصدمة بتعليقات ساخرة منهم الفنانة التشكيلية ياسمين الخطيب في تغريده لها "كل الحرامية خدوا براءة وأمي هي اللي سرقت البلد " ، وقال الناشط محمد همام "بعد براءة مبارك وعائلته وجميع رجاله، المفروض يحسبوا الشعب كله بتهمة البلاغ الكاذب" .