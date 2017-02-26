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اسعار الدواجن واللحوم اليوم الاحد 26/2/2017 وانخفاض فى اسعار الدواجن

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اسعار الدواجن واللحوم اليوم الاحد 26/2/2017 وانخفاض فى اسعار الدواجن اسعار الدواجن واللحوم اليوم الاحد 26/2/2017 وانخفاض فى اسعار الدواجن

تشهد اسعار الدواجن عدم استقرار في الأسواق المصرية وذلك عقب ما كانت تشهده الايام السابقة  من ارتفاع بالاسواق،في ظل معاودة ارتفاع الدولار عن الايام الماضية امام الجنية والذي بدورة يؤدي الي زيادة الاسعار .

اللحوم اليوم الأحد :

  • اللحم البتلو : يتراوح سعر الكيلو ما بين 100 و 120 جنيه.
  • اللحم الجاموسى : يتراوح ما بين 100 و 110 جنيه.
  • اللحم الجملى :  يتراوح ما بين 75 و 95 جنيه.
  • اللحم الكندوز : يتراوح سعر الكيلو ما بين 95 و 100 جنيه.
  • اللحم المفروم : وصل سعر الكيلو إلى 120 جنيه.
  • البوفتيك :  وصل سعر الكيلو إلى 110 جنيه
  • اللحم البرازيلى : يتراوح سعر الكيلو ما بين 50 و 75 جنيه.
  • اللحم السودانى : يتراوح سعر الكيلو ما بين 70 و 75 جنيه.
  • اللحم الضأن البلدى : يتراوح سعر الكيلو ما بين 100 و 130 جنيه.
  • اللحم الضأن المستورد : يتراوح سعر الكيلو ما بين 55 و 75 جنيه.
  • السجق : يتراوح سعر الكيلو ما بين 65 و 80 جنيه.
  • الكبد البلدى : يتراوح ما بين 100 و 110 جنيه.
  • الكبدة المستوردة : يتراوح سعر الكيلو ما بين 30 و 75 جنيه.

اسعار الدواجن اليوم الأحد :

  • الفراخ البيضاء : يتراوح سعر الكيلو ما بين27 و 30 جنيه.
  • الدواجن البيضاء المبردة : يتراوح سعر الكيلو ما بين28 و 32 جنيه
  • كبد الدجاج : وصل سعر الكيلو 38 جنيه.
  • الفراخ البلدى : يتراوح سعر الكيلو ما بين 29 و 45 جنيه.
  • الارانب : يتراوح سعر الكيلو ما بين 45 و 54 جنيه.
  • البط : يتراوح سعر الكيلو ما بين 30 و 45 جنيه.
  • الرومى : يتراوح سعر الكيلو ما بين 30 و 48 جنيه.
  • زوج السمان: يتراوح سعر الكيلو ما بين 23 و 30 جنيه.
  • زوج الحمام : يتراوح سعر الكيلو ما بين 40 و 50 جنيه.

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