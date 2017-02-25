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في مصر يقتلوه والدول العربية تبيعه بـ''الغالي''.. تعرف على سعر القمل

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في مصر يقتلوه والدول العربية تبيعه بـ''الغالي''.. تعرف على سعر القمل في مصر يقتلوه والدول العربية تبيعه بـ''الغالي''.. تعرف على سعر القمل

القمل يعتبر إحدى حشرات الشعر المزعجة، التي تنمو في فروة الرأس وتتغذى وتتكاثر داخلها، وما هو معروف في أنه يتم محاربة القمل بشتى الطرق، خاصًة لدى الأطفال، أثناء موسم الدراسة، حيث ينتقل القمل بين رأس الأطفال، أوقات اللعب وممارسة الأنشطة، وهو ما يجعل الأمهات في حيرة من أجل القضاء عليه، عن طريق استخدام الأدوية القاتلة للقمل، وغسل الرأس، وقص الشعر باستمرار.

بينما اختلف الأمر تمامًا في بعض الدول العربية، على غرار الكويت، والإمارات، حيث تتهافت النساء على شرائه بأغلى الأسعار، ظنًا منهم أن القمل يساهم في حيوية الشعر، وزيادة كثافته وطوله، بالإضافة إلى تنشيط الدورة الدموية لفروة الرأس.

لهذا أصبح يتم بيعه في الأسواق الشعبية، وصالونات التجميل سرًا، وذلك بعد مجهودات حكومات هذه الدول لمكافحة بيع القمل، بعدما أصدرت وزارة الصحة التابعة لجهات كل بلدة بأضراره و مخاطره على الإنسان، حيث يتسبب انتشار القمل في الشعر بالإصابة بأمراض جلدية خطرة، قد تنتشر بين أفراد الأسرة ويصعب علاجها على المدى القصير، وفقًا لما ذكرته صحيفة الراي الكويتية.

و إلى الآن يتم بيع القملة الواحدة في الأسواق الكويتية بـ "دينار وربع" أي ما يعادل 75 ج مصري، بينما يتم بيعه في دولة الإمارات بـ 14 درهم، أي ما يعادل 60 ج مصري.

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