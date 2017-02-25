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حظك اليوم برج الثور الأحد 26/2/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

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حظك اليوم برج الثور الأحد 26/2/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى حظك اليوم برج الثور الأحد 26/2/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

برج الثور

مهنياً: تحسّن الأحوال يمنحك طاقة أكبر في العمل، وتحصد ثمار ذلك قريبا جدّاً عبر نجاح أحد مشاريعك التي حاز ثقة الجميع

عاطفياً: عليك أن تبذل جهداً أكبر لإقناع الشريك، فهو ينظر إلى الأمور بجدّية أكبر، ويفكر ملياً قبل الموافقة على كل ما تطرحه عليه

صحياً: تستفيد من أوقات فراغك للقيام بالمشي أو لممارسة السباحة لتحريك عضلاتك

ابراج مكتوب

برج الثور

يتعين عليك اليوم أن تنتبه لأعدائك فربما لا تستطيع أن تتعرف عليهم ولكن يمكنك بكل سهولة التعرف عليهم من خلال تصرفاتهم فغالبا ما يرغبون في إحباطك والتقليل من شأنك. ربما لا تلاحظ تأثيرهم عليك ولكن سيدمرونك إذا لم تواجههم من البداية. حاول أن تستغل طاقتك في التغلب عليهم.

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رئيس قسم الأخبار

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