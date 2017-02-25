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اشتبهوا في مشيتها..راكبة أخفت 165 قرص ترامادول في ''الحفاضة النسائية'' بالمطار

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اشتبهوا في مشيتها..راكبة أخفت 165 قرص ترامادول في ''الحفاضة النسائية'' بالمطار اشتبهوا في مشيتها..راكبة أخفت 165 قرص ترامادول في ''الحفاضة النسائية'' بالمطار

تمكنت سلطات الامن بمطار القاهرة الدولي من ضبط راكبة حاولت تهريب ١٦٥ قرصا "ترامادول" وقطعة حشيش، داخل "فوطة نسائية" كانت ترتديها، أثناء سفرها الى .

وقالت مصادر أمنية بالمطار إن أفراد الأمن اشتبهوا في طريقة مشي الراكبة، وطلبوا تفتيشها ذاتيا بواسطة إحدى الشرطيات، مضيفين أن الشرطية طالبتها بخلع "حفاضة" ترتديها وتبين وجود ١٦٥ قرصا ترامادول وقطعة حشيش بداخلها.

وأمر اللواء فهمي مجاهد مساعد وزير الداخلية لأمن مطار القاهرة الدولي باتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة ضد الراكبة وتحرير محضر بالواقعة.

 

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